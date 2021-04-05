Após ano atípico em Portugal, Lenno fala em ter humildade para dar a volta por cima na carreira

Crédito: Divulgação / RD Águeda

A temporada do RD Águeda, time que disputa o Campeonato de Portugal, foi bem aquém do esperado. Prejudicado pela falta de treinos devido às medidas de isolamento social para conter o avanço da Covid-19 em Portugal, o time não teve um ano dos sonhos e acabou sendo rebaixado no torneio.

Veja a tabela do PortuguêsAlém do entrosamento atrapalhado pela conjuntura social, o baixo rendimento das principais peças individuais do elenco também foi um fator determinante para o insucesso da equipe do distrito de Aveiro na competição. É o caso do atacante Lenno, o brasileiro que possui ótimas temporadas em Portugal, com recorrentes artilharias por onde passou, não conseguiu obter o rendimento que esperava.

O atleta admitiu que não foi um dos melhores ano da carreira, mas que irá buscar tirar aprendizados da fase ruim e dar a volta por cima já na próxima temporada com muita dedicação nos treinos e força de vontade.

- Estávamos em uma boa crescente, todo o grupo muito bem fisicamente, era nítido que iríamos estar entre os cinco primeiros se não tivéssemos ficado confinados por conta dos casos de Covid-19 que tivemos na equipe - disse.

- A confiança é uma peça-chave para um avançado, e acreditei que a sequência de jogos iria trazer de volta o caminho até o gol, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Porém, tenho consciência que fases ruins acontecem. Agora é apagar tudo de ruim que ocorreu e ter a humildade de tirar coisas boas desse momento não muito bom da minha carreira - falou.