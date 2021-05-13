Após adiamento, Ituano goleia o Santo André e avança às semifinais do Troféu do Interior

O Ituano não tomou conhecimento do Santo André nas quartas de final do Troféu do Interior e venceu por 5 a 1. A partida era para ser disputada na quarta-feira (12), mas um apagão no estádio Novelli Júnior forçou a Federação Paulista de Futebol adiar a partida para quinta-feira.
O jogo foi interrompido aos 22 minutos do primeiro tempo, quando o Galo vencia o Ramalhão por 2 a 0, com dois gols de Gabriel Taliari. Após 1 hora esperando os refletores do estádio voltarem, a arbitragem decidiu postergar o duelo.
SAIBA OS HORÁRIOS DOS CONFRONTOS DO MATA-MATA DO PAULISTÃOO jogo foi retomado no exato minuto em que havia sido paralisado, e o time da casa não tirou o pé do freio e fez mais três gols, com Mateus Silva, Branquinho e Fernandinho. A equipe visitante descontou com Ramon, de pênalti.
No Campeonato Paulista 2021, ambas equipes terminaram com 13 pontos, escapando do rebaixamento mas ficando de fora do mata-mata do torneio estadual.
Com a vitória, o Ituano se junta ao Novorizontino na semifinal do Troféu do Interior. Hoje, às 21h, Ponte Preta e Botafogo SA batalham por outra vaga. O último classificado será a equipe do interior com melhor campanha entre as eliminadas nas quartas de final do Campeonato Paulista.