Após acordo com Leven Siano melar, Botafogo não pretende voltar à carga por Yaya Youré

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O Botafogo tem uma posição definida no que se refere ao tema Yaya Touré. Mesmo com a recusa do marfinense ao acordo junto a Leven Siano, candidato à presidência do Vasco em 2021, alegando "motivos pessoais", o Glorioso não tentará novas conversas com o marfinense.

A diretoria do Glorioso ficou um tanto quanto chateada com a postura com do jogador na última semana, quando anunciou, sem avisar a nenhum dirigente do Botafogo e nem mesmo seus empresários, que estava assinando com Leven Siano. Dias antes, vale ressaltar, o marfinense ainda mantinha conversas e se dizia animado para assinar com o Alvinegro.

Desta forma, o Comitê Executivo de Futebol "aprendeu a lição" e não tentará estabelecer um novo contato com Yaya Touré. Carlos Augusto Montenegro, membro do grupo e ex-presidente do Alvinegro, ficou irritado com a postura do meio-campista. O marfinense, portanto, não terá mais nenhum tipo de contato com equipes do Rio de Janeiro.Marcos Leite, empresário que intermediava as conversas entre Yaya Touré e Botafogo, afirmou, em entrevista ao LANCE!, que não trabalharia mais com o marfinense. Desta forma, não há a possibilidade do Alvinegro voltar à carga pelo marfinense. A novela realmente teve o capítulo final.