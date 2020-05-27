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Após acordo com Leven Siano melar, Botafogo não pretende voltar à carga por Yaya Youré

Mesmo com marfinense não tendo mais conversas com candidato à presidência do Vasco, dirigentes do Glorioso desistiram de qualquer tipo de contratação envolvendo o volante...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 20:27

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 20:27

Crédito: AFP
O Botafogo tem uma posição definida no que se refere ao tema Yaya Touré. Mesmo com a recusa do marfinense ao acordo junto a Leven Siano, candidato à presidência do Vasco em 2021, alegando "motivos pessoais", o Glorioso não tentará novas conversas com o marfinense.
A diretoria do Glorioso ficou um tanto quanto chateada com a postura com do jogador na última semana, quando anunciou, sem avisar a nenhum dirigente do Botafogo e nem mesmo seus empresários, que estava assinando com Leven Siano. Dias antes, vale ressaltar, o marfinense ainda mantinha conversas e se dizia animado para assinar com o Alvinegro.
Desta forma, o Comitê Executivo de Futebol "aprendeu a lição" e não tentará estabelecer um novo contato com Yaya Touré. Carlos Augusto Montenegro, membro do grupo e ex-presidente do Alvinegro, ficou irritado com a postura do meio-campista. O marfinense, portanto, não terá mais nenhum tipo de contato com equipes do Rio de Janeiro.Marcos Leite, empresário que intermediava as conversas entre Yaya Touré e Botafogo, afirmou, em entrevista ao LANCE!, que não trabalharia mais com o marfinense. Desta forma, não há a possibilidade do Alvinegro voltar à carga pelo marfinense. A novela realmente teve o capítulo final.
O foco do Botafogo, realmente, é se concentrar para os últimos passos da profissionalização do departamento de futebol e o começo do projeto S/A.E MAIS:Leven Siano anuncia fim do acordo para Yaya Touré jogar no VascoBotafogo teme que vazamentos e especulações atrapalhem Projeto S/AHá 108 anos nascia Carvalho Leite, artilheiro do Botafogo nos anos 30Botafogo e Flu tentam barrar reunião da Ferj sobre retorno do futebolTorcida se revolta com recuo do Botafogo sobre volta aos treinos E MAIS:

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