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futebol

Após acesso com o CSA, Wellington Silva chega ao Juventude e quer repetir feito

Experiente lateral assinou com o clube gaúcho para a disputa da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 19:00

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 19:00

Crédito: Juventude/Divulgação
Após algumas contratações do Juventude durante esse período de pandemia, devido ao Covid-19, recentemente o clube anunciou mais um jogador para compor o elenco. Trata-se do lateral-direito Wellington Silva, que fez um bom Campeonato Carioca este ano pelo Boavista e ajudou a levar a equipe para a final da Taça Guanabara, perdendo de 2x1 para o Flamengo no Maracanã.
O jogador ainda conta com passagens por Flamengo, Fluminense, Bahia, Internacional e Grêmio. Conhecedor do futebol gaúcho, Wellington ainda revela como pode contribuir em campo para o Juventude.
- Joguei na base do Grêmio e dois jogos como profissional, no Inter mais rodado, tive mais chance de atuar. Conheço o futebol gaúcho, agora vou jogar por uma nova equipe no Rio Grande do Sul, o Juventude é um time com muita tradição. Espero retribuir a confiança em campo. Aqui é muito técnico e de muita pegada, temos tudo pra ir bem - afirmou.
Questionado sobre qual foi a reação do interesse do Juventude, Wellington não escondeu a felicidade e relembrou seu acesso com CSA.
- Quando soube que viria pra cá fiquei muito feliz, um clube que muitos queriam jogar. Será mais uma Série B e a primeira que joguei, consegui subir com CSA. Tomara que tenha a mesma sorte e consiga o acesso novamente. Meu plano é apenas subir, depois vamos ver o que acontece - ponderou.
Por ter atuado em grandes clubes e em diversas vezes na Série A, muitos torcedores do Juventude conhecem Wellington Silva, mas o jogador fez questão em se apresentar.
- Sou bom no apoio, mas foco também na marcação, que é a primeira função do lateral. Sei fazer bem esse papel de ataque com qualidade e defender com precisão. Sou um jogador que gosta de um pra um, quando estou no ataque e dar assistência para os meus companheiros fazerem gols. Tomara que saia bastante nesse campeonato - concluiu.

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