Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após abrir 2 a 0, Paraná permite empate do Confiança pela Série B

Em partida movimentada, Dragão mostra determinação até o fim e, aos 49 minutos da etapa final, Iago marca gol heroico fechando o marcador em 2 a 2...

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 23:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2020 às 23:40
Crédito: Reprodução/SporTV
No pontapé inicial do Brasileirão Série B, o Paraná bem que tentou largar na frente, mas não contava com a reação do Confiança na noite desta sexta-feira (7), na Arena Batistão, em Aracaju.
Após o Tricolor sair na frente com Renan Bressan e Gustavo Mosquito, o Dragão não desanimou. Iniciando sua reação com Danilo Pires, o time da casa, de forma valente, insistiu no ataque e tratou de deixar tudo igual nos acréscimos do segundo tempo com Iago, dando números finais ao confronto.
Na sequência da competição, o time paranaense terá como adversário na segunda rodada o Avaí, jogando em casa contra os catarinenses. Já clube sergipano visitará o Botafogo-SP.O jogo
Logo no início de jogo, Paraná e Confiança mostraram que estavam dispostos a balançar as redes na partida de estreia. Com duas boas chances para cada lado, sendo a de Everton por parte do Dragão, e Renan Bressan por parte do Paraná, já causou trabalho ao sistema defensivo das equipes mantendo o placar no Batistão sem alterações.
Na sequência, a equipe local passou a ditar mais o ritmo do jogo. Até meados dos 40 minutos, as melhores chances foram criadas por Reis, Nirley e Danilo Pires, causando perigo ao goleiro Alisson, porém sem sucesso.
Já na reta final, pouco antes dos acréscimos, Renan Bressan surpreendeu o Confiança e abriu a contagem. Em jogada iniciada com Jhony ao roubar a bola de Everton Santos, o meia rolou para o camisa 10 bater rasteiro e balançar a rede, sendo esse o último lance da etapa inicial.
No início da segunda etapa, logo no primeiro lance, o atacante Reis chegou a pedir pênalti em disputa com Fabrício. No entanto, o árbitro entendeu que houve uma simulação do camisa 7, dando cartão amarelo ao atleta.
Se por um lado o Dragão não conseguia encontrar seu tento, nem mesmo com as entradas de Ítalo e Jeferson Lima, o time paranaense não desperdiçou as chances que apareciam. Sendo assim, aos 18, Gustavo Mosquito, em jogada individual, bateu sem chances para Rafael Santos. 2 a 0.
Tentando reverter o prejuízo, o Dragão partiu pra cima. Com isso, aos 26, descontou no marcador com Danilo Pires, após o meia arriscar um chute rasteiro que contou com desvio de Thales antes de entrar. 2 a 1.
Na reta final do confronto, o técnico Matheus Costa sonhava com um empate heroico de sua equipe. E conseguiu. Aos 49 minutos, quando tudo parecia estar caminhando para a vitória do Tricolor, Iago, em um lindo chute no ângulo, deu números finais ao jogo na Arena Batistão, para alegria dos atletas do Dragão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados