futebol

Após abandonar entrevista, Bale afirma: 'Adoro jogar pelo meu país'

Atacante galês do Real Madrid afirmou que jogará pela seleção até se aposentar do futebol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2021 às 12:59

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 12:59

Crédito: KOEN VAN WEEL / POOL / AFP
Mais calmo, o atacante Gareth Bale voltou a falar sobre o futuro na seleção de País de Gales neste domingo. No último sábado, ao ser questionado sobre o assunto, o atleta abandonou a coletiva de imprensa. A equipe galesa foi eliminada pela Dinamarca em goleada por 4 a 0 nas oitavas de final da Eurocopa."Quero continuar jogando. As pessoas fazem perguntas estúpidas o tempo todo... Adoro jogar pelo País de Gales. Jogarei pelo meu país até o dia em que pare de jogar futebol", disse o atacante à emissora 'S4C'. No torneio, o atacante do Real Madrid, não marcou gols, perdeu um pênalti e deu duas assistências.
+ Veja os confrontos atualizados do mata-mata da Eurocopa
Bale agora retorna ao Real Madrid após empréstimo no Tottenham na última temporada. De acordo com o jornal 'AS', o jogador deve ser titular com Carlo Ancelotti no clube espanhol ao lado de Hazard e Benzema. Nas últimas temporadas, não teve bons desempenhos na equipe sob comando do francês Zinedine Zidane.

Tópicos Relacionados

real madrid
Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

