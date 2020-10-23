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Após a chegada de Mozart, CSA já olha para a parte de cima na Série B

No intervalo de seis jogos, treinador do Marujo conseguiu elevar nível de competição da equipe alagoana...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 11:28

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 11:28

Crédito: Reprodução/Ascom CSA
Após um início de Série B do Campeonato Brasileiro com muitas dificuldades e ocupando a zona de rebaixamento em algumas rodadas rodadas da competição, o CSA se recuperou na tabela de classificação e já começa a focar em outro objetivo: o G4 da disputa. E o processo de recuperação da equipe tem relação direta com a chegada do técnico Mozart Santos.
Ex-auxiliar técnico no Coxa, o treinador está a seis jogos à frente do Azulão e tem quatro vitórias, uma derrota e um empate. Foram dez gols marcados e apenas dois sofridos, corrigindo um problema crônico da equipe desde o início da temporada em relação aos gols sofridos.
Mozart pode levar o clube alagoano ao grupo dos quatro primeiros colocados na Série B logo na sua primeira experiência como treinador em uma equipe de maior visibilidade no futebol brasileiro já que, em 2013, ele dirigiu o Jaraguá SC. Na oitava posição da tabela, o CSA está a quatro pontos de chegar ao objetivo e com uma partida a menos que os adversários.
O trabalho feito pelo treinador é feito, inclusive, com o elenco praticamente idêntico que estava na degola antes da chegada de sua chegada. Saíram Alecsandro, Alan Costa, Netto e Bruno José. Apenas Alan era titular e seguiu para o Avaí.
A próxima partida que o clube do Mutange terá para seguir com sua toada de reabilitação vai ser nessa sexta-feira (23) diante do Brasil de Pelotas às 19h15 no Sul do país.

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