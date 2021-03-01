Após 8 meses sem atuar, Ismaily celebra volta: 'Muito especial'

Depois de oito meses sem atuar oficialmente, o lateral-esquerdo Ismaily voltou a sentir o gostinho de uma partida. Ismaily foi titular do Shakhtar na partida contra o Zorya. O jogador do Shakhtar Donetsk sofreu uma lesão no joelho em junho de 2020, e após um longo período de recuperação voltou a atuar 90 minutos pela equipe Ucraniana. Ismaily fez questão de destacar a felicidade em poder retornar às partidas.

- Obviamente que estou muito feliz em poder voltar a jogar depois de tanto tempo, foram meses de muito trabalho, empenho e dedicação e jogar uma partida oficial e me sentir confiante novamente em campo foi muito especial para mim - disse.Com a reta final da temporada se aproximando, o Shakhtar segue vivo em todas as competições que disputa. Os Mineiros são vice-líderes da Liga Ucraniana, estão nas quartas de finais da Copa da Ucrânia e vão enfrentar a Roma, pelas oitavas de finais da Europa League. Apesar de ter passado muito tempo parado, Ismaily se mostra pronto e se coloca à disposição do treinador.