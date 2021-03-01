Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após 8 meses sem atuar, Ismaily celebra volta: 'Muito especial'

Lateral-esquerdo estava desde julho fora dos gramados e se colocou à disposição para o restante da temporada...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 13:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 13:05
Crédito: Divulgação/Shakhtar
Depois de oito meses sem atuar oficialmente, o lateral-esquerdo Ismaily voltou a sentir o gostinho de uma partida. Ismaily foi titular do Shakhtar na partida contra o Zorya. O jogador do Shakhtar Donetsk sofreu uma lesão no joelho em junho de 2020, e após um longo período de recuperação voltou a atuar 90 minutos pela equipe Ucraniana. Ismaily fez questão de destacar a felicidade em poder retornar às partidas.
- Obviamente que estou muito feliz em poder voltar a jogar depois de tanto tempo, foram meses de muito trabalho, empenho e dedicação e jogar uma partida oficial e me sentir confiante novamente em campo foi muito especial para mim - disse.Com a reta final da temporada se aproximando, o Shakhtar segue vivo em todas as competições que disputa. Os Mineiros são vice-líderes da Liga Ucraniana, estão nas quartas de finais da Copa da Ucrânia e vão enfrentar a Roma, pelas oitavas de finais da Europa League. Apesar de ter passado muito tempo parado, Ismaily se mostra pronto e se coloca à disposição do treinador.
- Realmente entramos em uma fase decisiva da temporada, com jogos importantes pela frente. Me sinto confiante e preparado e estou à disposição do treinador para ajudar a equipe da melhor maneira possível - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados