Após 75 dias internada, Dona Nilde, mãe de Cuca, vence a Covid-19 e recebe alta do hospital

Dona Nilde estava internada em Curitiba e o comandante alvinegra recebeu a notícia após a goleada do Galo sobre o Cerro Porteño pela Libertadores. Ela chegará em casa nesta quinta-feira, 6, para concluir sua recuperação. O Atlético-MG informou o fim da internação da mãe do comandante e do auxiliar técnico Cuquinha, com uma foto de Dona Nilde, que estava usando o agasalho do Galo de 2013, no ano da conquista da Libertadores do clube mineiro. Dona Nilde estava internada desde o dia 20 de fevereiro e passou por vários tratamentos, inclusive sendo entubada para respirar melhor. No domingo passado, ela havia sido retirada do tubo e prosseguiu reagindo até sua alta esta semana. - Agradecemos à torcida do #Galo pelo apoio, a #ForçaDonaNilde e tudo que a Massa fez, passando força para ela - escreveram Cuca e Cuquinha, em mensagem repassada pelo clube.