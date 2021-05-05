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Após 75 dias internada, Dona Nilde, mãe de Cuca, vence a Covid-19 e recebe alta do hospital

Ela estará em casa já nesta quinta-feira, 6 de maio, informou o clube mineiro...
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Publicado em 

05 mai 2021 às 16:37

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 16:37

Crédito: Dona Nilde superou o coronavírus com vários tratamentos que, no fim trouxeram a cura para ela-(Divulgação/Atlético-MG
Uma grande notícia foi divulgada pelo Atlético-MG nesta quarta-feira, 5 de maio. A mãe do técnico Cuca e de seu irmão e auxiliar, Cuquinha, Dona Nilde, recebeu alta e venceu a Covid-19 após 75 dias de luta contra a doença.
Dona Nilde estava internada em Curitiba e o comandante alvinegra recebeu a notícia após a goleada do Galo sobre o Cerro Porteño pela Libertadores. Ela chegará em casa nesta quinta-feira, 6, para concluir sua recuperação. O Atlético-MG informou o fim da internação da mãe do comandante e do auxiliar técnico Cuquinha, com uma foto de Dona Nilde, que estava usando o agasalho do Galo de 2013, no ano da conquista da Libertadores do clube mineiro. Dona Nilde estava internada desde o dia 20 de fevereiro e passou por vários tratamentos, inclusive sendo entubada para respirar melhor. No domingo passado, ela havia sido retirada do tubo e prosseguiu reagindo até sua alta esta semana. - Agradecemos à torcida do #Galo pelo apoio, a #ForçaDonaNilde e tudo que a Massa fez, passando força para ela - escreveram Cuca e Cuquinha, em mensagem repassada pelo clube.

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