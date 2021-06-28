Após 66 anos, histórico Estádio Ramón de Carranza mudará de nome em Cádis

Crédito: LaLiga

Depois de mais de seis décadas, desde que foi inaugurado em 3 de setembro de 1955, o famoso e histórico Estadio Ramón de Carranza mudou de nome. O agora chamado Nuevo Mirandilla, após uma votação realizada entre os sócios do Cádiz CF, faz referência a um antigo time e estádio do início da história da cidade de Cádis. A mudança já era esperada desde 2019, quando o prefeito da cidade, José Maria González Santos, foi eleito para seu segundo mandato e decidiu retirar do estádio o nome que prestava uma homenagem a um militar espanhol.

Veja o mata-mata da EurocopaConhecido de muitos brasileiros, por conta do torneio amistoso internacional de pré-temporada europeia que era disputado no local sempre no mês de agosto, que inclusive foram campeões nesse estádio espanhol - Palmeiras e Vasco são os maiores campeões com três títulos, seguidos por Flamengo, que tem dois, enquanto Atlético-MG, São Paulo e Corinthians possuem um título cada.

Isso, sem falar em diversos jogos que ficaram marcados para sempre, principalmente na memória dos torcedores, como a goleada por 4-0 do Tricolor de Telê Santana sobre o poderoso Real Madrid; a estreia de Robinho por esse mesmo clube da capital; os cinco gols de Zidane em uma única partida; a vez que o Botafogo teve de jogar com o uniforme do RC Deportivo La Coruña para vencer a Juventus.

A mudança foi ‘capitaneada’ pela Lei da Memória Histórica ou Lei da Memória Democrática, de 2007, que dá o direito de se estabelecer medidas em favor daqueles que foram perseguidos, torturados ou mortos durante a ditadura e a guerra civil - como foi retratado pelo jornal Lance! em matéria de 2020 -, e abraçada pelo atual prefeito da cidade, José Maria González Santos.