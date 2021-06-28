Após 66 anos, histórico Estádio Ramón de Carranza muda de nome em Cádiz

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Depois de mais de seis décadas, desde que foi inaugurado em três de setembro de 1955, o famoso e histórico Estadio Ramón de Carranza mudou de nome. O agora chamado Nuevo Mirandilla, após uma votação realizada entre os sócios do Cádiz, faz referência a um antigo time e estádio do início da história da cidade homônima ao time. A mudança já era esperada desde 2019, quando o prefeito do município, José Maria González Santos, foi eleito para seu segundo mandato e decidiu retirar da arena o nome que prestava uma homenagem a um militar espanhol.O local é onhecido por muitos brasileiros, devido ao torneio amistoso internacional de pré-temporada europeia que era disputado no estádio sempre no mês de agosto. Palmeiras e Vasco são os maiores campeões brasileiros com três títulos, seguidos por Flamengo, com dois, enquanto Atlético-MG, São Paulo e Corinthians possuem um troféu cada.

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Isso, sem falar em diversos jogos que ficaram marcados na memória dos torcedores, como a goleada por 4 a 0 do Tricolor de Telê Santana sobre o poderoso Real Madrid; os cinco gols de Zidane em uma única partida; a vez que o Botafogo teve de jogar com o uniforme do RC Deportivo La Coruña para vencer a Juventus e conquistar o troféu Tereza Herrera.

A mudança foi capitaneada pela Lei da Memória Histórica ou Lei da Memória Democrática, de 2007, que dá o direito de se estabelecer medidas em favor daqueles que foram perseguidos, torturados ou mortos durante a ditadura e a guerra civil - como foi retratado pelo jornal Lance! em matéria de 2020 -, e abraçada pelo atual prefeito da cidade, José Maria González Santos.

Isso, porque Ramón de Carranza, que dava nome ao estádio, foi um almirante espanhol que se uniu às tropas do ditador Francisco Franco quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu - com o militar franquista tendo sido prefeito da cidade de Cádiz em duas ocasiões, antes de falecer em 1937. A ditadura na Espanha perdurou até a morte de Franco, em 1975.

Por que Nuevo Mirandilla?

O novo nome do estádio lembra aquele que existiu na cidade há mais de duas décadas e em que jogou o precursor do atual Cádiz e que teve capacidade para sete mil espectadores. O futebol na cidade começou a ser disputado no Campo Esportivo Mirandilla, localizado na antiga praça de touros da cidade - e foi lá que jogou o Mirandilla, que mais tarde mudaria de nome para ser o time que conhecemos hoje.