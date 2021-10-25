Após 28 anos, Ricardo Costa leva União Suzano à A3 e consolida projeto na Grande São Paulo; entenda

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O União Suzano está na Série A3. Após uma campanha comandada pelo "Rei do Acesso", Ricardo Costa, o USAC venceu o Grêmio Prudente no último sábado por 4 a 0, e, assim, carimbou a vaga na terceira divisão do Campeonato Paulista em 2022. Esta será a décima participação da equipe na divisão - a última presença na Série A3 foi há 28 anos.> Lembre os jogadores do Flamengo campeões na final da Copa do Brasil 2013O acesso, inclusive, veio de forma invicta. Na primeira fase, o Suzano teve a melhor campanha com oito vitórias em dez jogos disputados. Na segunda fase, passou pelo Colorado de Caieiras com mais duas vitórias e sem levar gols.

Na terceira, colocou o regulamento embaixo do braço, e, com dois empates, passou pelo Independente de Limeira. Por fim, o acesso veio diante do Grêmio Prudente, com vitória em Presidente Prudente por 3 a 2 e vitória em Suzano por 3 a 0. No total, foram 16 jogos, 14 vitórias, apenas dois empates e nenhuma derrota sequer.> Quem será o campeão? Quem desce? Veja e simule a tabela do Brasileirão Vale lembrar que, na Segunda Divisão Paulista, a equipe liderada e gerida pelo presidente Fábio de Souza foi comandada pelo técnico Ricardo Costa. O treinador, inclusive, foi escolhido a dedo pela diretoria com a missão única e exclusiva de levar o USAC até o acesso.

Com o União Suzano, o treinador conseguiu fazer um dos melhores trabalhos da carreira e colocou mais um acesso em seu currículo, até aqui o comandante tinha quatro feitos igual a esse.