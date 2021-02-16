Após 25 jogos seguidos, Fagner desfalca o Corinthians; Michel Macedo ocupará espaço

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

No clássico contra o Santos, nesta quarta-feira (17), às 19h, em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não terá o lateral-direito Fagner. Um dos atletas mais experientes do elenco, há sete anos no clube, o jogador ficará de fora pela primeira vez após 25 jogos consecutivos, todos eles atuando durante os 90 minutos.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosPara o lugar do camisa 23, o próprio técnico Vagner Mancini, após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no último domingo (14), pela 36ª rodada do Brasileirão, no estádio do Maracanã, apontou que Michel Macedo, reserva imediato de Fagner, tende a ser escalado na lateral-direita no clássico diante do Peixe.

- Sem a presença do Fagner, é que o Michel, que é da posição, está esperando, o Fagner teve uma sequência de 25 jogos como titular, jogando os 90 minutos em todos eles, então o Michel deve entrar sim na lateral, não há nenhum tipo de prognóstico para mudança de esquema - disse o treinador corintiano em entrevista coletiva virtual após o revés.

Michel nunca foi unanimidade no Timão. Formado nas bases de Botafogo e Flamengo, o atleta iniciou a sua trajetória como profissional no futebol espanhol, vestindo a camisa do Almería. No fim de 2018, foi contratado pelo time de Parque São Jorge junto ao Las Palmas.

Pelo Time de Parque São Jorge, Macedo tem 27 jogos e um gol marcado. Nesta temporada, o lateral atuou em oito partidas, a última há mais de quatro meses, no dia 30 de setembro, no empate em 0 a 0 entre Timão e Atlético-GO, na Neo Química Arena.