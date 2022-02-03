Após 2021 marcado por gols e título brasileiro, Gustavo Henrique projeta temporada pelo Figueirense

Anunciado na última terça-feira, Gustavo Henrique chega para aumentar o poder de fogo do Figueirense. O atacante foi contratado após se destacar pelo ABC em 2021, e valoriza a chegada ao Furacão do Estreito.- Muito feliz com essa oportunidade. Chego motivado em ajudar o Figueirense a alcançar os objetivos traçados. O torcedor pode esperar muita raça, dedicação, e um jogador que atua em prol do time. As expectativas para a temporada são as melhores possíveis - destacou o centroavante, de 26 anos.

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Gustavo Henrique chega ao Figueirense após um 2021 de conquistas. Em janeiro, ele confirmou o acesso para a Série C pelo Mirassol — em campanha coroada com o título da Série D. Em outubro, mais uma promoção para a terceira divisão nacional, desta vez com o ABC.

Nos dois acessos conquistados, um fator em comum: a participação decisiva do atacante. Gustavo Henrique marcou quatro gols na Série D de 2020 pelo Mirassol. Com a camisa do ABC, foram sete tentos no Campeonato Brasileiro — dez em toda a temporada, onde também defendeu o Atibaia.

- Pude viver momentos muito especiais em 2021. Conquistamos o título da Série D com o Mirassol, no início do ano, e em outubro, pude comemorar mais um acesso, dessa vez pelo ABC. Nas duas campanhas, consegui ajudar com gols e boas atuações. Foram experiências que agregaram muito, me fizeram evoluir como profissional e me sentir mais preparado para esse desafio aqui no Figueirense - concluiu o atleta.

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Natural de Igarapava (SP), Gustavo Henrique iniciou a sua carreira na Ferroviária. O atacante também acumula passagens por clubes como Boa Esporte, Vila Nova e Botafogo-SP. Integrado ao elenco do Figueirense, ele vem de pré-temporada com o Lemense, equipe que disputa a Série A2 do Paulistão.