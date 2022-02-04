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Após 16 cobranças de pênalti, Middlesbrough elimina o Manchester United da Copa da Inglaterra

Os Red Devils saíram na frente, desperdiçaram oportunidades de ampliar a vantagem e viram o Middlesbrough buscar o empate e forçar os pênaltis...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 20:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 20:03
O Manchester United está eliminado da Copa da Inglaterra. Nesta sexta-feira, o Middlesbrough derrotou os Red Devils nos pênaltis e seguiu vivo na competição mais antiga do futebol. Após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, as equipes não marcaram na prorrogação, e a partida, consequentemente, foi para as penalidades. Na décima sexta cobrança, Elanga isolou, e os visitantes venceram por 8 a 7.> Técnicos que não deram certo no clube onde tiveram destaque como jogadorCOMEÇO INTENSO
Os minutos iniciais de partida foram marcados por chances claras de gol criadas pelos Red Devils. Uma delas veio na primeira chegada do United na partida. O goleiro e o zagueiro do Middlesbrough não se entenderam no lance, e a bola sobrou para Sancho. O camisa 25 encobriu Lumley, mas a bola bateu no travessão. CR7 DESPERDIÇA
A principal chance veio com Cristiano Ronaldo. O zagueiro Dijksteel tropeçou e caiu em cima de Pogba dentro da área, e o árbitro Antony Taylor marcou o pênalti. Entretanto, na cobrança, o camisa 7 tirou demais de Lumley e mandou para fora.PLACAR ABERTO
Depois de tanto pressionar, os Red Devils encontraram o gol. Aos 25 minutos, tocou para Sancho, que, dentro da área, encarou a marcação e finalizou. A bola desviou na marcação, e morreu no fundo das redes do Middlesbrough.QUEM NÃO FAZ...
O ditado "quem não faz, leva" se fez presente no Old Trafford, e o Middlesbrough chegou ao empate. Aos 18 minutos, Watmore recebeu livre na área do United e, na saída do goleiro Henderson, cruzou na medida para Crooks deixar tudo igual.
Vale destacar que Watmore dominou mal, e a bola bateu em sua mão antes do cruzamento na área. Os jogadores do United pediram a falta, mas tanto o árbitro de campo quanto o VAR validaram o gol.PROROGAÇÃO
O empate persistiu até o o fim do tempo regulamentar, o que forçou a prorrogação. Contudo, mesmo com mais 30 minutos de tempo extra, nenhuma das duas equipes conseguiu furar a defesa adversária e marcar. Assim, a definição foi para os pênaltis . UNITED ELIMINADO
Nas penalidades, o Middlesbrough garantiu vaga na próxima fase da Copa da Inglaterra. Após 15 cobranças certeiras, Engala isolou, e os visitantes levaram a melhor por 8 a 7.
Crédito: CristianoRonaldochegouaperderumpênaltinotemporegulamentar(Foto:LINDSEYPARNABY/AFP

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