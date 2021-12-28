futebol

Após 15 anos de Napoli, Insigne pode ir para a MLS por valor milionário

Atacante está desde as categorias de base na equipe italiana, mas pode sair em junho...
28 dez 2021 às 18:24

Ídolo do Napoli, o italiano Lorenzo Insigne pode deixar o clube para atuar na Major League Soccer. De acordo com a 'Sky Sports', o Toronto F.C fez uma proposta de 11,5 milhões de euros (R$ 73,3 milhões) por temporada até 2027, além de € 4,5 milhões em bônus somados por gols e assistências.
+ Clube inglês mira contratação do meia Isco, do Real Madrid Revelado no clube, Insigne jamais deixou o Napoli, somando apenas três empréstimos por Cavese, Foggia e Pescara no início da última década. Aos 30 anos, o atacante tem mais de 400 jogos pela equipe, com 114 gols anotados. O contrato com o time italiano vai até junho do ano que vem.
Desde 2012 na equipe profissional do Napoli, Insigne ajudou o time a conquistar duas Copas da Itália (2014 e 2020), além da Supercopa da Itália (2014). Ainda segundo o portal, o atacante vai aceitar a proposta do Toronto F.C, mas quer se transferir para a equipe só após fim do vínculo com os italianos.
Insigne deve deixar a Napoli em junho do ano que vem (Foto: TIZIANA FABI/AFP)

