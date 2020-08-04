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futebol

Apontado como alvo do Fortaleza, Lucas Romero é tido como caro para o clube

Afirmação foi feita pelo diretor do futebol do Leão, Daniel de Paula, sem deixar de pontuar que clube segue analisando mercado sul-americano por alternativas...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 11:05

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 11:05

Crédito: Divulgação/Independiente
Mediante também ao trabalho feito pelo Fortaleza na análise do mercado sul-americano, a possibilidade do clube cearense investir na contratação do meio-campista argentino Lucas Romero, do Independiente, foi aventada nos últimos dias. Todavia, algo inviável na análise do diretor de futebol, Daniel de Paula.
O aspecto financeiro foi visto pelo dirigente como o principal elemento impeditivo para que o Fortaleza avançasse na ideia que, de certa maneira, foi admitido que passou pelas análises feitas por parte do clube.
Citando, inclusive, a investida de outro clube brasileiro para exemplificar em que complexidade de valores envolve tirar Romero do clube argentino:
- Estamos procurando jogadores em todo o mercado. É ampla a nossa rede de dados, de pesquisa. Tanto é amplo que desde que nós estamos no departamento de futebol, já passaram quatro gringos, Germán Pacheco, Santiago Romero, Quintero e Mariano Vázquez. É um mercado que estamos sempre buscando, mas não confirmo as negociações.
- O Lucas Romero é um jogador que nem o Cruzeiro conseguiu trazer, é um jogador caríssimo. Se eu disser que ele nunca fez parte do radar do Fortaleza para contratação, estarei mentindo, mas na atual situação é um jogador caríssimo - acrescentou em palavras ditas ao 'Diário do Nordeste'.

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