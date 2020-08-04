Apontado como alvo do Fortaleza, Lucas Romero é tido como caro para o clube

Crédito: Divulgação/Independiente

Mediante também ao trabalho feito pelo Fortaleza na análise do mercado sul-americano, a possibilidade do clube cearense investir na contratação do meio-campista argentino Lucas Romero, do Independiente, foi aventada nos últimos dias. Todavia, algo inviável na análise do diretor de futebol, Daniel de Paula.

O aspecto financeiro foi visto pelo dirigente como o principal elemento impeditivo para que o Fortaleza avançasse na ideia que, de certa maneira, foi admitido que passou pelas análises feitas por parte do clube.

Citando, inclusive, a investida de outro clube brasileiro para exemplificar em que complexidade de valores envolve tirar Romero do clube argentino:

- Estamos procurando jogadores em todo o mercado. É ampla a nossa rede de dados, de pesquisa. Tanto é amplo que desde que nós estamos no departamento de futebol, já passaram quatro gringos, Germán Pacheco, Santiago Romero, Quintero e Mariano Vázquez. É um mercado que estamos sempre buscando, mas não confirmo as negociações.