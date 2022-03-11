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Apoio, provocação e 'bronca' com o árbitro; veja as reações no Morumbi durante o São Paulo x Palmeiras

Mais de 45 mil pessoas estiveram presentes na derrota do Tricolor para o Alviverde. Apesar do revés, torcida do São Paulo fez bonito e aplaudiu o time no final da partida...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 22:59

Publicado em 10 de Março de 2022 às 22:59

O Morumbi viveu uma noite 'quente' de quinta-feira, tanto no clima quanto nas arquibancadas, durante a derrota do São Paulo para o Palmeiras, por 1 a 0, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. Antes da partida, a atmosfera do estádio já era diferente. Os torcedores do Tricolor aproveitaram e não deixaram escapar a piada do 'sem mundial' do rival. A cantoria 'Palmeiras não tem Mundial' tomou conta da arquibancada. E os cânticos provocativos continuaram. Quando os jogadores do Palmeiras subiram para o aquecimento, também foi possível ouvir gritos de 'Sem Mundial' para a equipe alviverde. Com a bola rolando, os torcedores ficaram muitas vezes na bronca com o árbitro Douglas Marques das Flores e não poupou xingamentos ao juiz. Outro grito comum da arquibancada foi o já conhecido 'É, Luciano', pedindo a entrada do camisa 11 são-paulino. Quando ele foi chamado, o Morumbi tremeu. Outro momento curioso foi após a expulsão do lateral-direito Rafinha, no final do segundo tempo. O jogador foi aplaudido pelos torcedores e teve seu nome gritado. Ao final da partida, quem esperava vaias e reclamações com a derrota se enganou. Todo o Morumbi reconheceu a boa atuação do São Paulo, principalmente no segundo tempo e aplaudiu a equipe.
Crédito: TorcidadoSãoPaulofezbonitonoMorumbi(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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