Apoio, provocação e 'bronca' com o árbitro; veja as reações no Morumbi durante o São Paulo x Palmeiras

O Morumbi viveu uma noite 'quente' de quinta-feira, tanto no clima quanto nas arquibancadas, durante a derrota do São Paulo para o Palmeiras, por 1 a 0, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. Antes da partida, a atmosfera do estádio já era diferente. Os torcedores do Tricolor aproveitaram e não deixaram escapar a piada do 'sem mundial' do rival. A cantoria 'Palmeiras não tem Mundial' tomou conta da arquibancada. E os cânticos provocativos continuaram. Quando os jogadores do Palmeiras subiram para o aquecimento, também foi possível ouvir gritos de 'Sem Mundial' para a equipe alviverde. Com a bola rolando, os torcedores ficaram muitas vezes na bronca com o árbitro Douglas Marques das Flores e não poupou xingamentos ao juiz. Outro grito comum da arquibancada foi o já conhecido 'É, Luciano', pedindo a entrada do camisa 11 são-paulino. Quando ele foi chamado, o Morumbi tremeu. Outro momento curioso foi após a expulsão do lateral-direito Rafinha, no final do segundo tempo. O jogador foi aplaudido pelos torcedores e teve seu nome gritado. Ao final da partida, quem esperava vaias e reclamações com a derrota se enganou. Todo o Morumbi reconheceu a boa atuação do São Paulo, principalmente no segundo tempo e aplaudiu a equipe.