Apoio e 'pedido' para Ceni: Morumbi 'pulsa' em vitória do São Paulo

A torcida do São Paulo foi muito importante na vitória sobre o Internacional, por 1 a 0, no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde a chegada do time ao estádio até o apito final, os torcedores não deixaram de apoiar a equipe. Logo na chegada ao estádio, os torcedores do São Paulo esperavam o ônibus da delegação com bandeiras e outros objetos, como faixas e adereços. Membros da torcida organizada Independente e a torcida 'comum' estavam presentes para apoiar os jogadores. No aquecimento dos jogadores, mais apoio. Quando o sistema de som anunciou os nomes dos atacantes Rigoni e Luciano, todos os torcedores gritaram o nome da dupla, destaque do Tricolor nesta temporada. Se teve apoio para o São Paulo, teve vaias para o Internacional. Quando a equipe gaúcha terminou o aquecimento, os torcedores vaiaram o time, colocando pressão antes da partida. O atacante Yuri Alberto, que foi cortado momentos antes da partida, foi o principal alvo de vaias. Quando a partida começou, um momento chamou atenção. Na primeira etapa, o São Paulo teve uma falta na meia-lua, muito perigosa. A torcida 'pediu' Rogério Ceni, treinador do time e o goleiro com mais gols na história do futebol, para bater.