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futebol

Apoio e 'pedido' para Ceni: Morumbi 'pulsa' em vitória do São Paulo

Torcida do Tricolor apoia jogadores do começo ao fim do jogo, saúda Luciano e Rigoni e faz 'pedido' para o treinador Rogério Ceni bater uma falta próximo da área...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 08:00

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 08:00

Crédito: Flickr/São Paulo
A torcida do São Paulo foi muito importante na vitória sobre o Internacional, por 1 a 0, no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde a chegada do time ao estádio até o apito final, os torcedores não deixaram de apoiar a equipe. Logo na chegada ao estádio, os torcedores do São Paulo esperavam o ônibus da delegação com bandeiras e outros objetos, como faixas e adereços. Membros da torcida organizada Independente e a torcida 'comum' estavam presentes para apoiar os jogadores. No aquecimento dos jogadores, mais apoio. Quando o sistema de som anunciou os nomes dos atacantes Rigoni e Luciano, todos os torcedores gritaram o nome da dupla, destaque do Tricolor nesta temporada. Se teve apoio para o São Paulo, teve vaias para o Internacional. Quando a equipe gaúcha terminou o aquecimento, os torcedores vaiaram o time, colocando pressão antes da partida. O atacante Yuri Alberto, que foi cortado momentos antes da partida, foi o principal alvo de vaias. Quando a partida começou, um momento chamou atenção. Na primeira etapa, o São Paulo teve uma falta na meia-lua, muito perigosa. A torcida 'pediu' Rogério Ceni, treinador do time e o goleiro com mais gols na história do futebol, para bater.
No fim da partida, comemoração intensa dos quase 20 mil torcedores no estádio, que fizeram a festa com a vitória importantíssima do São Paulo, que passa a olhar com mais atenção para uma vaga na Libertadores.
TRICOLOR NA LIBERTA? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO Tanto apoio foi motivo de elogios do lateral-esquerdo Reinaldo e do técnico Rogério Ceni.
- A gente sabe, e o torcedor também sabe, que com o apoio deles somos muito fortes dentro de casa. Desde a chegada, do começo ao fim, eles apoiaram. Isso é muito importante. Uma grande vitória contra uma grande equipe, que é o Inter. Fomos muito bem taticamente, do começo ao fim - analisou Reinaldo.
– O torcedor tem feito diferença, cada vez mais presente no Morumbi. A voz da arquibancada ecoa pelo coração de cada atleta, faz com que eles se transformem em campo - elogiou Ceni.

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