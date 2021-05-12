Aplicativo ajuda com até R$ 1,5 mil pequenos empreendedores e pessoas do mundo do futebol

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Como uma das maiores paixões nacionais, o futebol ocupa um lugar especial na vida dos brasileiros. Desde o início da pandemia causada pela Covid-19, restrições, jogos sem torcida e o distanciamento social mudaram o ritual de torcer pelo seu time. E com isso, muitas pessoas que dependem do futebol para viver foram duramente impactadas. Dessa forma, o Zé Delivery, aplicativo especializado em entrega de bebidas, criou uma campanha que tem como objetivo ajudar financeiramente quem faz o futebol acontecer.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa do Brasil-2021 clicando aqui

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Em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Brasília, pequenos empreendedores e pessoas ligadas ao universo do futebol foram convidados para participar da #TabelaComZé. Em um movimento com os próprios consumidores, o Zé Delivery vai disponibilizar até R$1.500,00 para cada um dos beneficiados pela ação.

- O futebol também é nossa paixão. Com a ação #TabelaComZé queremos realmente estimular esse movimento de apoio entre os nossos consumidores para quem faz parte do ecossistema do futebol e do ritual do torcedor. Hoje estamos todos torcendo em casa, mas podemos ajudar todas essas pessoas a terem um momento de alívio em meio a tantos desafios - afirmou Mario Casanova, gerente de Branding do Zé Delivery.Para selecionar os participantes da ação, o Zé Delivery, em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), selecionou regiões por todo o país que têm uma forte ligação com o futebol, buscando moradores de favelas que foram muito impactados pela pandemia.

- Sabemos que essa pandemia impactaria muito financeiramente a favela, porque essas pessoas que vendem espetinho na porta do estádio, ou a cerveja quando você compra indo pro jogo ou mesmo que te ajuda a parar o carro, elas moram nas favelas e agora estão sem meio de se sustentar. E para que a sociedade não colapse, precisamos olhar para essas pessoas, como a CUFA e o Zé Delivery têm feito - afirmou Preto Zezé, Presidente Nacional da CUFA.