futebol

Apesar dos gols de Neymar, Lorient faz o inacreditável e derrota PSG

Lorient é compensado após ótima partida contra o Paris Saint-Germain, que chegou a estar na frente do placar. Equipe de Pochettino não retoma liderança do Campeonato Francês...
LanceNet

31 jan 2021 às 12:54

31 de Janeiro de 2021 às 12:54

Crédito: Com cavanhaque, Neymar marcou dois gols, mas não conseguiu vencer com o PSG (DAMIEN MEYER / AFP
O Lorient surpreendeu o mundo do futebol ao derrotar o Paris Saint-Germain por 3 a 2 pelo Campeonato Francês. Após um bom início e tomar a virada com dois gols de Neymar, os mandantes conseguiram virar a partida no final da segunda etapa. Com o resultado, o PSG não retoma a liderança da Ligue 1, enquanto o rival ganha fôlego na briga para escapar do rebaixamento.VONTADE X QUALIDADEO Lorient jogou melhor do que o PSG na primeira etapa, criou mais chances e saiu na frente no placar. Após diversas finalizações pela linha de fundo, Grbic deu trabalho para Rico em chute de fora da área. Aos 36, após bobeira da melhor defesa da Ligue 1, Abergel entrou na área e finalizou para abrir o placar. No entanto, Neymar empatou a partida aos 44 minutos após sofrer um pênalti e converteu a cobrança.
> Veja a tabela da Ligue 1
DECISIVOO Lorient iniciou o segundo tempo em um ritmo diferente do que foi imposto na primeira etapa e o PSG tomou conta da partida. Logo aos 12 minutos, Neymar converteu outra cobrança de pênalti e virou a partida para o líder da Ligue 1. Aos 27, o brasileiro criou outra ótima oportunidade ao fazer linda jogada pela esquerda, cruzar para Icardi cabecear, mas parar em ótima defesa do goleiro.
INACREDITÁVEL​Aos 35 do segundo tempo, Wissa fez grande jogada, tabelou dentro da área do PSG e marcou o gol de empate. O PSG ainda tentou teve duas grandes oportunidades, mas não acertou o gol em suas tentativas. Nos acréscimo, Moffi recebeu longo lançamento do campo de defesa e infiltrou na área sozinho e tocou na saída de Rico para dar números finais ao duelo.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

