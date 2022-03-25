Apesar do título da Libertadores em 2012, Corinthians tem pequena desvantagem nos duelos contra o Boca Juniors

O Corinthians conheceu seu grupo na Libertadores de 2022 nesta sexta-feira (25), e terá um velho conhecido como adversário: o Boca Juniors. A equipe de Buenos Aires traz boas lembranças ao torcedor corintiano, pelo título de 2012, mas o retrospecto geral do confronto é favorável aos argentinos.> GALERIA - Relembre os jogos de mata-mata do Timão na Neo Química Arena

Timão e Boca já se enfrentaram em 15 ocasiões, com a equipe da Bombonera levando pequena vantagem no confronto, tendo vencido seis vezes. O alvinegro paulista ganhou quatro duelos, e em cinco ocasiões o confronto terminou empatado.

O primeiro confronto entre os clubes aconteceu há 87 anos, em um amistoso disputado no Parque São Jorge, onde o Corinthians venceu por 2 a 0, com gols de Mamede e Wílson.

Pela Libertadores, os argentinos também leva pequena vantagem, já que os brasileiros venceram um dos seis duelos entre as equipes na competição. No entanto, a vitória foi uma das mais importantes do clube, derrotando o Boca por 2 a 0 no Pacaembu no jogo de volta da final de 2012, que coroou o primeiro título de Libertadores do Corinthians.

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No ano seguinte, os xeneizes deram o troco, vencendo o jogo de ida das oitavas de final por 1 a 0, jogando na Bombonera. Na volta, o Timão até hoje reclama de dois gols mal anulados e dois pênaltis não marcados pelo árbitro paraguaio Carlos Amarilla, no empate em 1 a 1, que destruiu o sonho do bicampeonato da América para o Corinthians.

Em 1991, as duas equipes também se cruzaram em uma fase de oitavas de final da Libertadores, com o Boca Juniors avançando ao vencer por 3 a 1 em casa, e empatar em 1 a 1 fora.

Esta será a primeira vez que os clubes se encontram na fase de grupos da Libertadores, mas os dois já duelaram na fase inicial de outra competição continental. Em 2000, Boca e Corinthians estiveram no mesmo grupo na Copa Mercosul, ao lado do Nacional (Uruguai) e Olimpia (Paraguai).

Naquela ocasião, o Boca goleou por 3 a 0 na Bombonera, e segurou o empate por 2 a 2 no Pacaembu.

VEJA TODOS OS CONFRONTOS ENTRE CORINTHIANS E BOCA JUNIORS​Corinthians 2 x 0 Boca Juniors - 1935 - AmistosoCorinthians 2 x 6 Boca Juniors - 1947 - AmistosoCorinthians 1 x 1 Boca Juniors - 1948 - AmistosoCorinthians 8 x 2 Boca Juniors - 1956 - Torneio Roberto Gomes Pedrosa​Boca Juniors 3 x 4 Corinthians - 1961 - Torneio Octagonal de VerãoBoca Juniors 5 x 0 Corinthians - 1961 - Amistoso​Boca Juniors 3 x 1 Corinthians - 1991 - Libertadores, oitavas de final, idaCorinthians 1 x 1 Boca Juniors- 1991 - Libertadores, oitavas de final, voltaBoca Juniors 2 x 0 Corinthians - 1999 - Troféu Teresa HerreraBoca Juniors 3 x 0 Corinthians - 2000 - Copa Mercosul, fase de gruposCorinthians 2 x 2 Boca Juniors- 2000 - Copa Mercosul, fase de gruposBoca Juniors 1 x 1 Corinthians - 2012 - Libertadores, final, jogo de idaCorinthians 2 x 0 Boca Juniors - 2012 - Libertadores, final, jogo de voltaBoca Juniors 1 x 0 Corinthians - 2013 - Libertadores, oitavas de final, idaCorinthians 1 x 1 Boca Juniors - 2013 - Libertadores, oitavas de final, volta