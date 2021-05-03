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futebol

Apesar do título, Conte não tem futuro certo na Inter de Milão

Dirigentes do clube italiano querem a continuidade do trabalho, mas treinador ainda não decidiu seu futuro. Massimiliano Allegri pode ser uma das alternativas...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 13:41

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 13:41
Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
Apesar da conquista do título Italiano no último final de semana, Antonio Conte não tem futuro certo na Inter de Milão. Em entrevista à rádio "Anch'io Sport", Giuseppe Marotta, CEO do clube, afirmou que todos querem a continuidade do comandante e que irá conversar com o treinador nos próximos dias.- Não temos um plano B, porque queremos que Conte continue com a gente. Não tivemos problemas e ele sempre diz o que pensa. Conversaremos sobre gastos, vamos ouvir as diretrizes de Conte e dos donos, mas estou otimista.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Caso o técnico não queira permanecer na Inter, a imprensa italiana coloca o nome de Massimiliano Allegri como um dos principais alvos do clube. O treinador também é especulado na Juventus após o trabalho ruim de Andrea Pirlo.

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