Apesar do título, Conte não tem futuro certo na Inter de Milão

Apesar da conquista do título Italiano no último final de semana, Antonio Conte não tem futuro certo na Inter de Milão. Em entrevista à rádio "Anch'io Sport", Giuseppe Marotta, CEO do clube, afirmou que todos querem a continuidade do comandante e que irá conversar com o treinador nos próximos dias.- Não temos um plano B, porque queremos que Conte continue com a gente. Não tivemos problemas e ele sempre diz o que pensa. Conversaremos sobre gastos, vamos ouvir as diretrizes de Conte e dos donos, mas estou otimista.