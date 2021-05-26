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Apesar do título, Conte está perto de deixar a Inter de Milão

Crise econômica trava grandes investimentos e crescimento esportivo como treinador espetava quando assinou contrato com o clube há duas temporadas...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 08:27

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 08:27
Crédito: AFP
O técnico Antonio Conte está disposto a deixar a Inter de Milão e o anúncio pode ser feito nas próximas horas, segundo a imprensa italiana. Apesar do recente título do Campeonato Italiano, a crise econômica vivida pelo clube é um entrave para a sua permanência.Segundo as informações, os problemas financeiros do clube não estão alinhados com a ambição do treinador. O italiano esperava um crescimento esportivo contínuo ao longo dos anos, mas a prioridade dos donos é acertar as contas sem gastar muito e se desfazendo de alguns nomes.
> Veja a tabela da Eurocopa
A ideia da Inter de Milão é lucrar cerca de 100 milhões de euros (R$ 649,9 milhões) durante a janela. É difícil imaginar que a equipe alcance estes números sem a venda de um grande atleta. Além disso, o clube busca reduzir o salário dos jogadores.
Dessa forma, Conte não acredita chegar em outros patamares, principalmente no cenário europeu. O técnico encontra algo diferente do que o que lhe foi proposto há dois anos quando assinou seu contrato. Assim, o divórcio entre as duas partes que deu tão certo está próximo, mas sem brigas ou polêmicas.

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