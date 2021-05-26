Apesar do título, Conte está perto de deixar a Inter de Milão

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O técnico Antonio Conte está disposto a deixar a Inter de Milão e o anúncio pode ser feito nas próximas horas, segundo a imprensa italiana. Apesar do recente título do Campeonato Italiano, a crise econômica vivida pelo clube é um entrave para a sua permanência.Segundo as informações, os problemas financeiros do clube não estão alinhados com a ambição do treinador. O italiano esperava um crescimento esportivo contínuo ao longo dos anos, mas a prioridade dos donos é acertar as contas sem gastar muito e se desfazendo de alguns nomes.

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A ideia da Inter de Milão é lucrar cerca de 100 milhões de euros (R$ 649,9 milhões) durante a janela. É difícil imaginar que a equipe alcance estes números sem a venda de um grande atleta. Além disso, o clube busca reduzir o salário dos jogadores.