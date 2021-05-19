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Apesar do rebaixamento para A3 do Paulista, Felipe Rocha elogia o EC São Bernardo: ‘O clube é um local sério’

O goleiro analisou esse início de temporada, falou sobre o futuro ainda incerto na equipe e revelou que já conversa com outros clubes...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 14:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 14:24
Crédito: João Romoli/ ECSB
A temporada do EC São Bernardo no Campeonato Paulista Série A2 não foi boa. A equipe do interior de São Paulo terminou a competição na 15ª colocação, com apenas nove pontos conquistados e, dessa forma, foi rebaixada para a Série A3. O goleiro Felipe Rocha analisou esse início de temporada, falou sobre o futuro ainda incerto na equipe e revelou que já conversa com outros clubes.> Veja e compare as contratações de Vasco e Botafogo para a temporada- Claro que o desfecho do campeonato não o que imaginávamos quando começamos nossa preparação no início de Janeiro. Agora com o fim da competição, começamos a planejar o futuro de cada um. O contrato com o São Bernardo termina no fim do mês, e ainda não fomos informados os planos do clube com cada atleta. Espero poder conversar com a diretoria para que possamos chegar em algo bom para todos.
- Apesar do insucesso no campeonato, o clube é um local sério, onde qualquer atleta que venha, tem certeza que seus compromissos serão honrados, e apesar das dificuldades, a diretoria não poupa esforços para oferecer o melhor que eles podem com o máximo que eles tem. Enquanto eles não se manifestam, estou conversando com alguns outros clubes, mas nada oficial ainda, tenho respeito pelo Cachorrão, e quem sabe possa escrever um novo capítulo na história desse clube, e que dessa vez seja vitoriosa.
Mesmo com esse começo abaixo do esperado da equipe do interior paulista, Felipe Rocha acredita que fez um bom Campeonato Estadual. O goleiro salientou que fez o “melhor” possível e também ajudou os atletas mais jovens do EC São Bernardo.
- Tenho certeza de que fiz o meu melhor todos os dias, dentro ou fora da equipe tentei ajudar de todas as maneiras. Tenho consciência que contribui em alguma coisa para os mais jovens do clube. E no final de tudo isso, apesar de tudo, fiz o que estava ao meu alcance.
Apesar da campanha no Paulistão A2, o goleiro acredita que a equipe teve bons momentos dentro da competição. Ele citou a estreia, contra o Oeste, com exemplo e destacou a necessidade de todos aprenderem com os erros cometidos na temporada.
- O jogo que pode ser destacado, é a estreia diante do Oeste. Uma equipe forte, que disputou a Série B de Brasileiro. Fizemos uma boa partida apesar das más condições do tempo, uma chuva torrencial, gramado pesado e tivemos um bom volume de jogo. Agora é pegar tudo que fizemos no campeonato, tirar o que foi bom e ruim, para que nos próximos jogos e campeonatos, não cometamos os mesmos erros .

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