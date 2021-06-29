Apesar do interesse do Manchester City, Aston Villa está otimista em renovação com Jack Grealish

O Aston Villa está confiante em uma renovação contratual com Jack Grealish, segundo o "The Telegraph". O clube de Birmingham é otimista por conta de sua relação com o meio-campista e entende que um acordo será encontrado para afastar o interesse do Manchester City no atleta.No ano passado, situação semelhante aconteceu, mas com o Manchester United sendo o principal algoz do time dirigido por Dean Smith. Na ocasião, o camisa 10 assinou um novo vínculo válido até 2025 e fez com que os Diabos Vermelhos tivessem que buscar outras peças no mercado.