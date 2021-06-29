Apesar do interesse do Manchester City, Aston Villa está otimista em renovação com Jack Grealish

O Aston Villa está confiante em uma renovação contratual com Jack Grealish, segundo o "The Telegraph". O clube de Birmingham é otimista por conta de sua relação com o meio-campista e entende que um acordo será encontrado para afastar o interesse do Manchester City no atleta.No ano passado, situação semelhante aconteceu, mas com o Manchester United sendo o principal algoz do time dirigido por Dean Smith. Na ocasião, o camisa 10 assinou um novo vínculo válido até 2025 e fez com que os Diabos Vermelhos tivessem que buscar outras peças no mercado.
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Grealish é o principal alvo do técnico Pep Guardiola para a próxima temporada junto com Harry Kane. No entanto, os Citizens estão abrindo mão do centroavante por conta do dinheiro cobrado pelo Tottenham e focam na aquisição de um dos principais expoentes do futebol inglês.
Apesar do sucesso em seu país, o meia está próximo de completar 26 anos e deixou o Aston Villa por apenas uma temporada para atuar no Notts County. O atleta nunca conquistou um título, mas está presença na seleção inglesa comandada por Gareth Southgate.