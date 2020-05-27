Apesar do interesse do Liverpool, Werner está bem no RB Leipzig

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Timo Werner está focado em fazer um bom final de Campeonato Alemão com o RB Leipzig, marcou três gols no último jogo e espera alcançar a vice-liderança no término da competição. Apesar disso, o atacante também está ciente do interesse do Liverpool em contratá-lo e tem intenção de ir. No entanto, em entrevista para o “SportBild”, o técnico Julian Nagelsmann diz que o alemão continua focado no dia a dia do clube.

- Ele está de bom humor, se sente bem, treina bem. Não tenho a impressão de que ele esteja carregando uma grande cruz com ele. Mas ele é um jovem que certamente se sentará com sua esposa e decidirá seu futuro.