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Apesar do interesse do Liverpool, Werner está bem no RB Leipzig

Técnico Julian Nagelsmann elogia atacante e diz que é normal que atleta esteja com a cabeça no futuro. Aos 24 anos, jogador já decidiu que quer estar em Anfield...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 14:31

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 14:31

Crédito: AFP
Timo Werner está focado em fazer um bom final de Campeonato Alemão com o RB Leipzig, marcou três gols no último jogo e espera alcançar a vice-liderança no término da competição. Apesar disso, o atacante também está ciente do interesse do Liverpool em contratá-lo e tem intenção de ir. No entanto, em entrevista para o “SportBild”, o técnico Julian Nagelsmann diz que o alemão continua focado no dia a dia do clube.
- Ele está de bom humor, se sente bem, treina bem. Não tenho a impressão de que ele esteja carregando uma grande cruz com ele. Mas ele é um jovem que certamente se sentará com sua esposa e decidirá seu futuro.
Neste mês, o “The Athletic” publicou que Werner estaria disposto a ir para o Liverpool de qualquer maneira e que, caso não fosse nesta janela, devido a crise financeira por conta da COVID-19, esperaria mais um ano na Alemanha para se juntar ao time de Anfield na época seguinte. Agora a questão é quando ele vai.E MAIS:Técnico do Leicester comenta expectativa para treinos coletivosArsenal e Tottenham devem batalhar pela contratação de WillianBarcelona deve recomeçar treinos coletivos na próxima segunda-feiraPorto acerta venda de Alex Telles para o Paris Saint-GermainAnsu Fati ganha status de intransferível no Barça E MAIS:

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