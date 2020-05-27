Apesar do interesse do Liverpool, Werner está bem no RB Leipzig

Timo Werner está focado em fazer um bom final de Campeonato Alemão com o RB Leipzig, marcou três gols no último jogo e espera alcançar a vice-liderança no término da competição. Apesar disso, o atacante também está ciente do interesse do Liverpool em contratá-lo e tem intenção de ir. No entanto, em entrevista para o “SportBild”, o técnico Julian Nagelsmann diz que o alemão continua focado no dia a dia do clube.
- Ele está de bom humor, se sente bem, treina bem. Não tenho a impressão de que ele esteja carregando uma grande cruz com ele. Mas ele é um jovem que certamente se sentará com sua esposa e decidirá seu futuro.
Neste mês, o “The Athletic” publicou que Werner estaria disposto a ir para o Liverpool de qualquer maneira e que, caso não fosse nesta janela, devido a crise financeira por conta da COVID-19, esperaria mais um ano na Alemanha para se juntar ao time de Anfield na época seguinte. Agora a questão é quando ele vai.E MAIS:Técnico do Leicester comenta expectativa para treinos coletivosArsenal e Tottenham devem batalhar pela contratação de WillianBarcelona deve recomeçar treinos coletivos na próxima segunda-feiraPorto acerta venda de Alex Telles para o Paris Saint-GermainAnsu Fati ganha status de intransferível no Barça E MAIS: