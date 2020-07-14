Apesar do interesse do Chelsea, Ajax busca manter Onana

André Onana desperta interesse de Barcelona e Chelsea. Sabendo disso, Marc Overmars, diretor esportivo do Ajax, já começou a trabalhar para impedir que seu principal goleiro deixe o clube.
De acordo com o 'Telegraaf', a equipe holandesa apresentará uma proposta de renovação para o goleiro nas próximas semanas. Além de prolongar o contrato que vai até 2022, Onana receberá um aumento salarial considerável.
O Ajax espera convencer o camaronês a continuar em uma equipe em que ele é identificado e tem apoio dos torcedores e equipe. Apesar disso, o Chelsea deve investir forte para contratar o possível substituto de Kepa Arrizabalaga.