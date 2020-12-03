Apesar do empate, Felipe Alves acredita que Fortaleza jogou bem

Crédito: Agência Corinthians

Na Arena Castelão, o Fortaleza recebeu o Corinthians na abertura da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não saiu do zero, em resultado que pouco adiantou nas pretensões do time.Na conversa com a imprensa, o goleiro Felipe Alves fez a sua análise do jogo e vê o time em evolução.

‘Jogamos bem hoje. A gente vem de uma mudança de treinador e tem todo um processo de adaptação. A gente já ta jogando bem, criando chances’, afirmou.