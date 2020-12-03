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futebol

Apesar do empate, Felipe Alves acredita que Fortaleza jogou bem

Goleiro conversou com a imprensa pós-jogo e elogiou a postura do seu time...

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 00:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2020 às 00:50
Crédito: Agência Corinthians
Na Arena Castelão, o Fortaleza recebeu o Corinthians na abertura da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não saiu do zero, em resultado que pouco adiantou nas pretensões do time.Na conversa com a imprensa, o goleiro Felipe Alves fez a sua análise do jogo e vê o time em evolução.
‘Jogamos bem hoje. A gente vem de uma mudança de treinador e tem todo um processo de adaptação. A gente já ta jogando bem, criando chances’, afirmou.
Com o empate dentro de casa, o Fortaleza fica na 9ª colocação, com 30 pontos conquistados. Na próxima rodada, o Leão encara o Bragantino.

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