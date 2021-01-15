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Apesar do contexto, Rodolfo Castro teve motivo para comemorar no Figueirense

Revés diante da Chapecoense que complicou luta da equipe contra o rebaixamento na Série B foi o 100° confronto como profissional do arqueiro...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 11:50

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 11:50

Crédito: Patrick Floriani/FFC
Diante da Chapecoense onde o Figueirense perdeu por 2 a 1, o goleiro Rodolfo Castro teve um motivo individual para comemorar diante do fato de ter completado o 100° jogo como atleta profissional. O fato de ter chegado a essa marca justamente com um revés em jogo tão importante foi considerado pelo atleta.Além disso, o arqueiro de 25 anos de idade que chegou ao Figueira em 2019 após passagem pelo Moto Club também agradeceu a oportunidade dada pelo clube, acrescentando que pretende cumprir outros feitos jogando pelo Furacão do Estreito:
- Infelizmente não foi com a vitória e com o resultado que esperávamos, mas fico feliz em ter atingido a marca importante de 100 jogos na carreira. Agradeço a todos clubes, colegas, funcionários e torcedores dos times que passei até aqui por isso.
- Fica o meu agradecimento em especial ao Figueirense e sua torcida, pela confiança e pela oportunidade de poder completar essa marca vestindo uma camisa tão importante e de tradição no futebol brasileiro. É um motivo de honra para mim. Espero continuar atingindo bons números tanto pessoais quanto coletivos com a camisa do Furacão”, completou o arqueiro - agregou.

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