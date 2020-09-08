Apesar do começo ruim do Grêmio, Orejuela apresenta bons números

Titular absoluto no time de Renato Gaúcho, o lateral-direito Orejuela é um dos motivos para o torcedor gremista ter esperanças na recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro.Contratado no início do ano junto ao Cruzeiro, Orejula atuou nas sete partidas jogando os 90 minutos e tem se tornado a válvula de escape pelo lado direito. Foram 44 cruzamentos na área para seus companheiros, sendo 14 certos, ou seja, 31% de aproveitamento.
Passes
O lateral do Imortal se destaca ainda em passes certos, são 264, a frente de Pará do Santos com 256, Aderlan do RB Bragantino, com 240, e Fagner com 214, perde apenas para Guga, do Atlético-MG, com 307 passes certos.
Caçado e bem nos desarmes
Orejuela sofreu 11 faltas, ficando apenas atrás de Pará com 14 faltas sofridas. No setor defensivo, o atleta soma ainda 13 desarmes, dois a menos que Cortêz, do próprio Grêmio.