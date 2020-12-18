Apesar de volta ao Z4, clima no Figueirense é de otimismo

O revés sofrido de virada na última quinta-feira (17) diante do América-MG por 2 a 1 fez com que o Figueirense retornasse a zona de rebaixamento da Série B tendo 31 pontos e ficando em 17° colocado.
Entretanto, a avaliação feita pelo técnico Jorginho é de que o desempenho diante de um dos postulantes ao título da competição traz boas esperanças de que o Figueira conseguirá apresentar outros bons resultados como os que levaram a equipe a deixar o Z4 na rodada anterior.
Além disso, o treinador que está há oito jogos no comando do Alvinegro e já levanta a possibilidade de ter seu contrato renovado para depois da disputa da Série B entendeu que as ausências do plantel fizeram diferença negativamente pensando na manutenção do ritmo apresentado:
- Acho que nós perdemos por conta das contusões e pela Covid-19. Continua o embate pela condição física. Um dia a mais de descanso já dá para ver a melhora. A motivação foi menor do que deveria ser. Demos uma baixada no final do primeiro tempo. Mas fiquei muito feliz com o que fizemos. Acho que foi a melhor partida que eu vi o Figueira jogar este ano. Perdemos para um time que é candidato ao título, montado desde o início do ano. Acho que o resultado é previsível, poderia acontecer e infelizmente aconteceu.