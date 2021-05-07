Apesar de rumores, Lukaku afirma querer seguir na Inter de Milão

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Após o título do Campeonato Italiano, o nome de Lukaku vem sendo especulado no mercado, principalmente na Inglaterra. Em entrevista ao "Corriere dello Sport", o belga afirmou que pretende seguir na Inter de Milão em busca de novas conquistas.- Quando você é jovem, você pensa diferente. Na próxima quinta-feira, faço 28 anos. Na minha cabeça, tenho a convicção de que estou em uma equipe que pode conquistar grandes objetivos. Podemos vencer e crescer novamente. Temos um treinador que pode fazer muito e sempre dá o seu melhor.

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O artilheiro também acredita na permanência de Antonio Conte para a próxima temporada apesar das especulações de que o italiano poderia abandonar o elenco.

- Ele está muito feliz porque se sente bem. Ele tem uma equipe que o segue e que lhe dá disponibilidade nos treinos e nos jogos. Temos tudo para abrir um novo ciclo.