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futebol

Apesar de rumores, Lukaku afirma querer seguir na Inter de Milão

Centroavante belga está feliz após a conquista do título do Campeonato Italiano e acredita na permanência do técnico Antonio Conte para a próxima temporada...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 09:14

LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 09:14
Crédito: AFP
Após o título do Campeonato Italiano, o nome de Lukaku vem sendo especulado no mercado, principalmente na Inglaterra. Em entrevista ao "Corriere dello Sport", o belga afirmou que pretende seguir na Inter de Milão em busca de novas conquistas.- Quando você é jovem, você pensa diferente. Na próxima quinta-feira, faço 28 anos. Na minha cabeça, tenho a convicção de que estou em uma equipe que pode conquistar grandes objetivos. Podemos vencer e crescer novamente. Temos um treinador que pode fazer muito e sempre dá o seu melhor.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O artilheiro também acredita na permanência de Antonio Conte para a próxima temporada apesar das especulações de que o italiano poderia abandonar o elenco.
- Ele está muito feliz porque se sente bem. Ele tem uma equipe que o segue e que lhe dá disponibilidade nos treinos e nos jogos. Temos tudo para abrir um novo ciclo.
Com isso, as chances de que Lukaku possa voltar a jogar na Premier League na próxima temporada se reduzem. A Inter de Milão retorna também para a Champions League e busca construir uma história diferente da atual temporada em que fracassou e decepcionou seus torcedores.

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