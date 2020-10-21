Apesar de rumores, jogo entre Bayern e Atlético está confirmado

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP

Fontes ligadas ao Atlético de Madrid confirmaram ao “Marca” a realização da partida contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). Representantes de ambos os clubes e da Uefa se reuniram na última terça-feira após o anúncio de que Serge Gnabry, atacante bávaro, havia testado positivo para Covid-19.

O caso do jogador abriu margem para diversas especulações, entre elas o adiamento do confronto, mas que não foi confirmado. O temor era de que o alemão pudesse contaminar outra grande parte do elenco comandado pelo técnico Hansi-Flick.