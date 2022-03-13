Apesar de não oficial, chegada de Edílson já foi comentada por presidente do Grêmio

Oficialmente, o Grêmio não emitiu qualquer comunicado sobre a contratação do lateral-direito Edílson. A movimentação em questão que envolve também a realização dos exames médicos antes de assinar o contrato está prevista para acontecer na próxima segunda-feira (14).>Baixe e confira o aplicativo de resultados do LANCE!Porém, depois do triunfo no último sábado (12) por 2 a 0 frente ao Ypiranga, na Arena, o presidente Romildo Bolzan não hesitou em falar de maneira aberta e sincera sobre a contratação perto de ser oficializada do lateral-direito de 35 anos de idade.

De acordo com o posicionamento expresso pelo mandatário do clube gaúcho, a ideia foi de acrescentar ao plantel um jogador que tem conhecimento do ambiente do clube, já que ele participou de 136 partidas com sete gols e quatro títulos em três passagens anteriores:

- É um jogador que conhece o Grêmio. Já passou por aqui e foi vitorioso. Vai qualificar na experiência para o grupo, que é bem jovem. É um jogador sanguíneo, com um espírito de liderança mais consistente. Uma situação que possa dar mais garantia, confiança, segurança à gurizada e também ao próprio grupo.