Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Apesar de não oficial, chegada de Edílson já foi comentada por presidente do Grêmio
futebol

Apesar de não oficial, chegada de Edílson já foi comentada por presidente do Grêmio

Lateral-direito estava presente na Arena em vitória do Imortal sobre o Ypiranga que ratificou vaga em segundo lugar na próxima fase...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2022 às 18:22

Publicado em 13 de Março de 2022 às 18:22

Oficialmente, o Grêmio não emitiu qualquer comunicado sobre a contratação do lateral-direito Edílson. A movimentação em questão que envolve também a realização dos exames médicos antes de assinar o contrato está prevista para acontecer na próxima segunda-feira (14).>Baixe e confira o aplicativo de resultados do LANCE!Porém, depois do triunfo no último sábado (12) por 2 a 0 frente ao Ypiranga, na Arena, o presidente Romildo Bolzan não hesitou em falar de maneira aberta e sincera sobre a contratação perto de ser oficializada do lateral-direito de 35 anos de idade.
De acordo com o posicionamento expresso pelo mandatário do clube gaúcho, a ideia foi de acrescentar ao plantel um jogador que tem conhecimento do ambiente do clube, já que ele participou de 136 partidas com sete gols e quatro títulos em três passagens anteriores:
- É um jogador que conhece o Grêmio. Já passou por aqui e foi vitorioso. Vai qualificar na experiência para o grupo, que é bem jovem. É um jogador sanguíneo, com um espírito de liderança mais consistente. Uma situação que possa dar mais garantia, confiança, segurança à gurizada e também ao próprio grupo.
Crédito: JefersonGuareze/AGIF/Lancepress!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data
Imagem de destaque
Câncer: entenda como as mortes decorrentes da doença podem ser evitadas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados