Apesar de não ficar com a taça, jogador comemora campanha na Série D do Novorizontino

Crédito: Jogador havia disputado a primeira metade da temporada pelo Votuporanguense (Divulgação

Mesmo não coroando a campanha nacional com o título da Série D, o time do Novorizontino se sentiu satisfeito com o desempenho que lhe proporcionou o acesso a Série C na temporada 2021.>A tabela do Aurinegro no Campeonato Paulista desse anoO sentimento fica bastante explícito nas palavras do meio-campista Diogo Sodré, atleta de 29 anos que não renovou contrato para permanecer na equipe do interior paulista. Porém, nada que diminua a sua satisfação ou mesmo sensação de dever cumprido no Tigre do Vale.

- Pra mim foi muito gratificante e muito importante um acesso na carreira, ainda mais com um clube como o Novorizontino, que vem buscando isso há muito tempo. Acho que poucas vezes eu dei entrevista falando sobre isso, mas aqui é um dos melhores lugares que eu já trabalhei no futebol. Fico muito feliz de estar marcado na história do clube.

- Independente de onde estarei, meu foco é jogar uma temporada inteira, para ter mais tempo e confiança para trabalhar. Tenho certeza que a temporada de 2021 será de muita luta e conquista - acrescentou.