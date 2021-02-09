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Apesar de não ficar com a taça, jogador comemora campanha na Série D do Novorizontino

Equipe do interior paulista ganhou o direito de disputar a terceira divisão nacional por chegar na semifinal, etapa onde caiu diante do Floresta...
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Publicado em 

09 fev 2021 às 19:35

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 19:35

Crédito: Jogador havia disputado a primeira metade da temporada pelo Votuporanguense (Divulgação
Mesmo não coroando a campanha nacional com o título da Série D, o time do Novorizontino se sentiu satisfeito com o desempenho que lhe proporcionou o acesso a Série C na temporada 2021.>A tabela do Aurinegro no Campeonato Paulista desse anoO sentimento fica bastante explícito nas palavras do meio-campista Diogo Sodré, atleta de 29 anos que não renovou contrato para permanecer na equipe do interior paulista. Porém, nada que diminua a sua satisfação ou mesmo sensação de dever cumprido no Tigre do Vale.
- Pra mim foi muito gratificante e muito importante um acesso na carreira, ainda mais com um clube como o Novorizontino, que vem buscando isso há muito tempo. Acho que poucas vezes eu dei entrevista falando sobre isso, mas aqui é um dos melhores lugares que eu já trabalhei no futebol. Fico muito feliz de estar marcado na história do clube.
- Independente de onde estarei, meu foco é jogar uma temporada inteira, para ter mais tempo e confiança para trabalhar. Tenho certeza que a temporada de 2021 será de muita luta e conquista - acrescentou.
Sem Diogo, a temporada futebolística desse ano para o Novorizontino começa no próximo dia 28 de fevereiro, recebendo no Estádio Jorge Ismael Di Biasi a equipe da Ponte Preta.

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