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futebol

Apesar de liberação da Fifa, São Paulo vê volta de David Neres difícil

Entidade máxima do futebol liberou atletas que jogam na Ucrânia para atuarem em outro país pelo menos até junho. No entanto, Tricolor não se anima com novidade 'positiva'...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 06:00

Publicado em 08 de Março de 2022 às 06:00

Na última segunda-feira (07), a Fifa liberou os atletas que jogam na Ucrânia a atuarem em outro país pelo menos até junho. Essa situação impacta justamente o atacante David Neres, do Shaktar Donetsk-UCR, e que interessa ao São Paulo. No entanto, o que era para ser uma notícia positiva, não empolgou o Tricolor. Segundo apurado pelo LANCE! com fontes do clube, as chances do atacante voltar ao São Paulo são remotas e difíceis. As equipes têm até o dia sete de abril para contratar os jogadores que atuam na Ucrânia. Vale ressaltar que os atletas podem ser contratados por países de todo mundo, não apenas aqueles que têm a janela de transferências aberta.
O Tricolor, clube que revelou o atacante, já o consultou, mas age com cuidado pela situação. A diretoria sabe os momentos difíceis passados pelo atleta e sua família enquanto David Neres esteve em solo ucraniano antes de deixar o país.Na última semana, a torcida do São Paulo realizou um movimento nas redes sociais com a #NeresVoltaPraCasa. O atacante entrou em campo em apenas oito partidas pelo São Paulo antes de ser vendido ao Ajax-HOL, onde atuou por cinco temporadas, com 180 jogos e marcando 47 gols.
Crédito: SãoPaulovêvoltadeDavidNerescomodifícil(Foto:Reprodução/Instagram

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