Apesar de liberação da Fifa, São Paulo vê volta de David Neres difícil

Na última segunda-feira (07), a Fifa liberou os atletas que jogam na Ucrânia a atuarem em outro país pelo menos até junho. Essa situação impacta justamente o atacante David Neres, do Shaktar Donetsk-UCR, e que interessa ao São Paulo. No entanto, o que era para ser uma notícia positiva, não empolgou o Tricolor. Segundo apurado pelo LANCE! com fontes do clube, as chances do atacante voltar ao São Paulo são remotas e difíceis. As equipes têm até o dia sete de abril para contratar os jogadores que atuam na Ucrânia. Vale ressaltar que os atletas podem ser contratados por países de todo mundo, não apenas aqueles que têm a janela de transferências aberta.