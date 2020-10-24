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futebol

Apesar de jogo ruim, Inter vence Genoa e Lukaku aparece novamente

Atacante belga foi decisivo para garantir os três pontos para a Inter de Milão neste sábado. Lautaro se irritou ao ser substituído por Conte e deu socos no banco de reserva...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 14:50

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 14:50

Crédito: Lukaku foi peça chave para a vitória da Inter de Milão no Campeonato Italiano (MARCO BERTORELLO / AFP
Apesar de ter feito um jogo ruim e abaixo do esperado, a Inter de Milão conseguiur superar o Genoa fora de casa pelo placar de 2 a 0 e dorme na terceira colocação do Campeonato Italiano. Lukaku marcou o primeiro gol da equipe e D'Ambrosio ampliou o marcador.
DECEPCIONANTEA Inter de Milão fez um primeiro tempo muito abaixo das expectativas, não conseguiu furar a forte marcação imposta pelo Genoa e não finalizou nenhuma vez em direção ao gol adversário. Enquanto isso, os mandantes tiveram sucesso em sua proposta de jogo e não deixaram o atual vice-campeão causar perigo.
DESAFOGOA Inter seguiu jogando muito mal no segundo tempo, mas Lukaku marcou o gol da equipe aos 19 minutos do primeiro tempo após tabelar com Barella, cortar o defensor e finalizar sem chance para o goleiro no primeiro chute em direção ao alvo. Brozovic também colocou Perin para trabalhar, mas sem perigo.
FECHOU O CAIXÃOApós o primeiro gol, o Genoa se mostrou cansado e os visitantes se aproveitaram da situação. Aos 35 minutos, após cobrança de escanteio, Ranocchia desviou de cabeça para D’Ambrosio completar para o fundo das redes e garantir a vitória para a Inter de Milão. Com o resultado, o time de Conte garante que irá dormir na terceira colocação.

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