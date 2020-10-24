Apesar de jogo ruim, Inter vence Genoa e Lukaku aparece novamente

Crédito: Lukaku foi peça chave para a vitória da Inter de Milão no Campeonato Italiano (MARCO BERTORELLO / AFP

Apesar de ter feito um jogo ruim e abaixo do esperado, a Inter de Milão conseguiur superar o Genoa fora de casa pelo placar de 2 a 0 e dorme na terceira colocação do Campeonato Italiano. Lukaku marcou o primeiro gol da equipe e D'Ambrosio ampliou o marcador.

DECEPCIONANTEA Inter de Milão fez um primeiro tempo muito abaixo das expectativas, não conseguiu furar a forte marcação imposta pelo Genoa e não finalizou nenhuma vez em direção ao gol adversário. Enquanto isso, os mandantes tiveram sucesso em sua proposta de jogo e não deixaram o atual vice-campeão causar perigo.

DESAFOGOA Inter seguiu jogando muito mal no segundo tempo, mas Lukaku marcou o gol da equipe aos 19 minutos do primeiro tempo após tabelar com Barella, cortar o defensor e finalizar sem chance para o goleiro no primeiro chute em direção ao alvo. Brozovic também colocou Perin para trabalhar, mas sem perigo.