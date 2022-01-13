Apesar de interesse em Arthur, Arsenal mira outro meia para a próxima temporada

Apesar do interesse em Arthur na janela de transferências de janeiro, o Arsenal deve buscar a contratação de Tielemans para a próxima temporada, segundo o "Goal". O belga tem contrato com o Leicester até 2023, mas a renovação é considerada algo distante entre ambas as partes neste momento.Embora os Gunners já estejam em contato com o entorno do meio-campista, as negociações devem ser mais fáceis no verão europeu. Caso os Foxes não conquistem os objetivos esportivos, a renovação deve ser mais difícil. Além disso, a equipe de Brendan Rodgers deve decidir se deseja ter um retorno econômico com a saída do atleta ou se irá perdê-lo sem custos em 2023.
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No entanto, o Arsenal não deve ser o único clube interessado em Tielemans, uma vez que o nome do belga já havia sido cogitado no Liverpool. O grande ponto é que o atleta deve seguir os passos de N'golo Kanté, Ryad Mahrez e Harry Maguire e deixar o King Power Stadium em busca de crescimento profissional.
Enquanto isso, os Gunners devem buscar um reforço pontual nesta temporada e o nome do Arthur vem sendo o mais cotado para reforçar o elenco de Mikel Arteta. O comandante busca reforçar o setor e a Juventus está disposta a escutar ofertas.