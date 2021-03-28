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Apesar de grande jogo do goleiro cazaque, França conquista vitória

Mokin, goleiro do Cazaquistão, foi o grande destaque da partida com grandes defesas e parando Mbappé em cobrança de pênalti, mas não impediu a derrota...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 11:51

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 11:51
Crédito: França conseguiu vitória apesar de grandes defesas de Mokin (FRANCK FIFE / AFP
Apesar do grande jogo de Mokin, goleiro do Cazaquistão, a França conseguiu superar o rival fora de casa e conquistou a vitória por 2 a 0 pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Dembélé abriu o placar para a equipe de Deschamps e o time ampliou com Malyi (contra) no final da primeira etapa.DOMÍNIOA França teve amplo domínio no primeiro tempo apesar das poucas finalizações na partida. Aos 19, o time de Deschamps abriu o placar após Martial infiltrar pelo meio da defesa do Cazaquistão e encontrar Dembélé pela direita. O atacante do Barcelona finalizou rasteiro e sem chances. Aos 43, Malyi marcou contra de cabeça após cobrança de escanteio e os atuais campeões do mundo foram para o intervalo com 2 a 0 no placar.
> Veja a tabela das Eliminatórias da Europa
PAREDÃOMokin, goleiro do Cazaquistão, foi o grande destaque da segunda etapa. O arqueiro começou a trabalhar ao realizar boa defesa em cobrança de falta de Martial. Aos 16, o atleta impediu Lenglet de marcar de cabeça após escanteio. O jogador também frustrou Dembélé, que recebeu cruzamento da direita e cabeceou livre para ótima intervenção.
AQUI NÃO, MBAPPÉO craque do Paris Saint-Germain entrou no segundo tempo, mas também não conseguiu furar Mokin. O atacante teve sua primeira grande chance aos 25 minutos após recebeu passe pela esquerda e finalizar de primeira. Aos 29, o craque teve a grande oportunidade em cobrança de pênalti, mas parou no veterano de 39 anos.

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