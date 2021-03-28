Apesar de grande jogo do goleiro cazaque, França conquista vitória

Apesar do grande jogo de Mokin, goleiro do Cazaquistão, a França conseguiu superar o rival fora de casa e conquistou a vitória por 2 a 0 pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Dembélé abriu o placar para a equipe de Deschamps e o time ampliou com Malyi (contra) no final da primeira etapa.DOMÍNIOA França teve amplo domínio no primeiro tempo apesar das poucas finalizações na partida. Aos 19, o time de Deschamps abriu o placar após Martial infiltrar pelo meio da defesa do Cazaquistão e encontrar Dembélé pela direita. O atacante do Barcelona finalizou rasteiro e sem chances. Aos 43, Malyi marcou contra de cabeça após cobrança de escanteio e os atuais campeões do mundo foram para o intervalo com 2 a 0 no placar.