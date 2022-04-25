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Apesar de feliz com o título do Cearense, José Welison já pensa na Libertadores

Meio-campista destacou importância de triunfo contra o Alianza Lima-PER na quarta-feira (27)...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 09:20

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 09:20
Se no âmbito estadual o Fortaleza continua muito bem, tendo confirmado a hegemonoa recente ao faturar o Campeonato Cearense, diante do Caucaia, no último domingo (24), as atenções já estavam voltadas para a Libertadores logo depois do término da partida na Arena Castelão.>Confira 25 nomes famosos que estão nas séries C e D do BrasileirãoSegundo análise do meio-campista José Welison, que acompanhou a conquista do Leão do Pici nas arquibancadas, o momento é de se concentrar no importante duelo da próxima quarta-feira (27) onde só a vitória diante do Alianza Lima-PER é resultado válido.
Tamanha é a relevância da partida continental que, além da felicidade pela conquista recente, Zé Welison pontuou a importância no aspecto motivacional de chegar ao jogo do meio de semana após o triunfo em uma decisão:
- Sem dúvida, esse título foi muito especial para o grupo. Todos estão de parabéns pela campanha realizada durante o campeonato e pela dedicação nos dois jogos da final. O elenco mereceu essa conquista, que vai dar muita motivação e confiança para todos nestas próximas semanas
- Vamos em busca da nossa primeira vitória na Libertadores. Temos que ter atenção máxima diante da equipe deles para sairmos com os três pontos. O grupo sabe da importância de fazer uma partida perfeita do início ao fim dentro de casa - acrescentou.
Neste momento, o Tricolor é o lanterna do Grupo F sem nenhum ponto conquistado, perdendo para o próprio Alianza (também zerado na pontuação) por conta de saldo de gols mais negativo que os peruanos.
Crédito: Meio-campistachegounestatemporadaaoLeão(Reprodução/Instagram

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