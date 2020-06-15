Apesar de estar perto de título, Bayern vive polêmica interna

Crédito: SASCHA SCHUERMANN / AFP

Se dentro de campo a situação para o Bayern de Munique parece ótima com o time precisando vencer só mais uma partida para garantir o título do Campeonato Alemão, os bastidores estão quentes. Muller se mostrou descontente com algumas posturas de dirigentes bávaros diante da crise financeira provocada pelo novo coronavírus.

Em declarações à “Sky” após a partida contra o Frankfurt, pela Copa da Alemanha, o atacante expressou sua insatisfação.

- É paradoxo que não se para de falar em contratações quando, ao mesmo tempo, os salários estão cortados.

O diretor esportivo do gigante alemão, Hasan Salihamidzic, disse de maneira metafórica que “este drible não havia saído bem”. O bósnio é um dos principais alvos da polêmica após ter dito que o Bayern iria atrás de uma estrela internacional e um talento europeu no próximo mercado de transferências.