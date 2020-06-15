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Apesar de estar perto de título, Bayern vive polêmica interna

Thomas Muller mostrou insatisfação com declarações sobre contratações quando o elenco está sem receber o salário integral por conta da crise financeira que o clube enfrenta...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2020 às 12:50

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 12:50

Crédito: SASCHA SCHUERMANN / AFP
Se dentro de campo a situação para o Bayern de Munique parece ótima com o time precisando vencer só mais uma partida para garantir o título do Campeonato Alemão, os bastidores estão quentes. Muller se mostrou descontente com algumas posturas de dirigentes bávaros diante da crise financeira provocada pelo novo coronavírus.
Em declarações à “Sky” após a partida contra o Frankfurt, pela Copa da Alemanha, o atacante expressou sua insatisfação.
- É paradoxo que não se para de falar em contratações quando, ao mesmo tempo, os salários estão cortados.
O diretor esportivo do gigante alemão, Hasan Salihamidzic, disse de maneira metafórica que “este drible não havia saído bem”. O bósnio é um dos principais alvos da polêmica após ter dito que o Bayern iria atrás de uma estrela internacional e um talento europeu no próximo mercado de transferências.
Muller, um dos principais responsáveis pela temporada espetacular dos bávaros, se desculpou mais tarde. No entanto, a polêmica se faz presente uma vez que o elenco está vivo em três competições e próximo de garantir o título em duas delas. Os atletas se comprometeram a ter seus salários reduzidos para garantir a permanência de funcionários no clube.E MAIS:Barcelona se interessa por jovem goleiro português do SportingPresidente do Napoli taxa destaques do time com valor muito altoDefensor do Dortmund disse que nunca recebeu proposta do RealTécnico do Barcelona elogia Griezamann apesar de jogo discreto E MAIS:

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