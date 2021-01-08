Apesar de concorrência, jornal diz que Dembélé está perto de acertar com o Atlético de Madrid

Crédito: Damien LG / Lyon

O Atlético de Madrid parece ter encontrado o substituto de Diego Costa, que deixou o clube recentemente. Segundo a imprensa espanhola, o atacante Moussa Dembélé, do Lyon, está perto de virar reforço para Diego Simeone nos Colchoneros.

+ Veja a tabela da La LigaDe acordo com o jornal "Marca", o camisa 9 francês deve assinar com o time espanhol por empréstimo sem a obrigatoriedade de compra por parte dos espanhóis. Com os cofres comprometidos, principalmente por conta das dificuldades depois da Covid-19, o Atlético não pode fazer altos investimentos.

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