Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Apesar de concorrência, jornal diz que Dembélé está perto de acertar com o Atlético de Madrid
futebol

Apesar de concorrência, jornal diz que Dembélé está perto de acertar com o Atlético de Madrid

Jogador de 24 anos deve chegar ao time da capital espanhola por empréstimo sem a obrigatoriedade de compra. West Ham, da Inglaterra, é a outra equipe interessada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2021 às 17:36

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 17:36

Crédito: Damien LG / Lyon
O Atlético de Madrid parece ter encontrado o substituto de Diego Costa, que deixou o clube recentemente. Segundo a imprensa espanhola, o atacante Moussa Dembélé, do Lyon, está perto de virar reforço para Diego Simeone nos Colchoneros.
+ Veja a tabela da La LigaDe acordo com o jornal "Marca", o camisa 9 francês deve assinar com o time espanhol por empréstimo sem a obrigatoriedade de compra por parte dos espanhóis. Com os cofres comprometidos, principalmente por conta das dificuldades depois da Covid-19, o Atlético não pode fazer altos investimentos.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
O Atlético de Madrid, no entanto, enfrenta concorrência pela contratação do atleta. Segundo o jornal "The Sun", o West Ham, da Inglaterra, também tem interesse no jogador de 24 anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados