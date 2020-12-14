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Apesar de choro, Neymar não tem fratura no tornozelo, diz portal

Atacante brasileiro saiu de campo chorando na partida do último domingo contra o Lyon após sofrer dura entrada de Thiago Mendes na derrota do Paris Saint-Germain...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 08:55

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 08:55

Neymar não possui fraturas no tornozelo, de acordo com o portal "Le Parisien". O atacante brasileiro saiu de campo aos prantos no último domingo após sofrer uma dura entrada de Thiago Mendes no duelo em que o Paris Saint-Germain saiu derrotado para o Lyon pelo Campeonato Francês.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
O camisa 10 passou por exames na manhã desta segunda-feira e a possibilidade de operação no tornozelo foi descartada. Nesta terça-feira, o jogador irá passar por novas provas para que se determine o tempo em que o atleta terá que ficar de baixa.

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