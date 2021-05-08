Apesar de campeã, Inter de Milão aplica goleada na Sampdoria

No primeiro jogo após ter sido campeã italiana, a Inter de Milão aplicou uma goleada sem piedade por 5 a 1 na Sampdoria. O time de Antonio Conte iniciou a partida com muita intensidade e abriu o placar no começo da primeira etapa com Gagliardini. Sánchez, com dois gols, Pinamonti e Lautaro também marcaram, enquando Keita Baldé descontou para os visitantes.INÍCIO FORTEAos três minutos de jogo, Gagliardini abriu o placar para a campeã Inter de Milão após receber cruzamento de Ashley Young pela esquerda e mandar de carrinho para o gol. Aos 26 Sánchez recebeu bom passe pelo lado direito, ficou cara a cara com Audero e tocou na saída do goleiro para ampliar o marcador.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
RESPOSTAA Sampdoria descontou a diferença após Candreva receber um cruzamento e finalizar de primeira para ótima defesa de Handanovic em cima da linha, mas Keita Baldé aproveitou o rebote e mandou uma bomba para o fundo das redes. No minuto seguinte, os mandantes responderam com Hakimi recebendo pelo lado direito e encontrando Sánchez na entrada da área para finalizar de primeira e marcar um belo gol.
GOLEADANa segunda etapa, a equipe de Antonio Conte seguiu impondo seu ritmo de jogo e deu susto na Sampdoria logo no primeiro minuto com Ranocchia obrigando Audero a realizar boa defesa. Aos 16, Barella cruzou para Pinamonti chegar na área finalizando para marcar seu gol. Lautaro Martínez fechou a goleada após converter cobrança de pênalti.