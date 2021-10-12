Apesar das vaias, Donnarumma declara amor ao Milan e faz tatuagem removível do clube

Crédito: Reprodução/ TV Le Iene

Apesar de receber vaias em seu primeiro retorno ao San Siro desde a ida para o PSG na última quarta-feira pela semifinal da Nations League, Donnarumma, goleiro da seleção italiana, declarou amor ao Milan e aceitou fazer uma tatuagem removível do escudo do clube rossonero no braço em entrevista ao programa "La Iene".- Passei oito anos no Milan e por isso é sempre uma emoção regressar ao San Siro. Cresci aqui e sempre fui torcedor e esse período não se esquece facilmente.

> Veja a tabela das Eliminatórias

Questionado pelo repórter se iria topar fazer uma tatuagem definitiva sobre o Milan, o arqueiro não garantiu, mas disse que iria ver a possibilidade. Mas Donnarumma garantiu que sempre terá o coração rossonero apesar da insatisfação dos torcedores do Milan.