Apesar das poucas chances, Reinier não deixará o Borussia Dortmund

Reinier não deixará o Borussia Dortmund. Conforme relatado pelo "Goal Spain", o brasileiro decidiu dar sequência ao seu empréstimo de duas temporadas com o clube alemão.

Apesar das poucas oportunidades recebidas e da insatisfação, Reinier continuará até, pelo menos, o final da atual temporada. O Real Valladolid, de Ronaldo Fenômeno, é quem mais tinha interesse em contar com o jogador.Desde que chegou ao Borussia Dortmund, Reinier ainda não atuou como titular da equipe. Ele jogou em oito partidas, totalizando 136 minutos apenas, o que dá uma média de 17 minutos por partida.