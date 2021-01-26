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Apesar das poucas chances, Reinier não deixará o Borussia Dortmund

Brasileiro rejeitou outras propostas e decidiu continuar emprestado ao clube alemão. Ele era desejado pelo Real Valladolid, clube de Ronaldo Fenômeno...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 12:02

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 12:02
Crédito: Divulgação / Site oficial do Borussia Dortmund
Reinier não deixará o Borussia Dortmund. Conforme relatado pelo "Goal Spain", o brasileiro decidiu dar sequência ao seu empréstimo de duas temporadas com o clube alemão.
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Apesar das poucas oportunidades recebidas e da insatisfação, Reinier continuará até, pelo menos, o final da atual temporada. O Real Valladolid, de Ronaldo Fenômeno, é quem mais tinha interesse em contar com o jogador.Desde que chegou ao Borussia Dortmund, Reinier ainda não atuou como titular da equipe. Ele jogou em oito partidas, totalizando 136 minutos apenas, o que dá uma média de 17 minutos por partida.
O staff de Reinier acredita que a situação do brasileiro irá mudar. Após a demissão de Favre, Terzic chegou e é esperado que o meio-campista receba mais chances.

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