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futebol

Apesar da vantagem, Grêmio mantém os pés no chão contra o Brasiliense

Tricolor foi bem contra o adversário e vai com vantagem confortável para encarar o time de Brasília...

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 16:41

LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 16:41
Crédito: Reprodução/SporTV
O Grêmio abiu vantagem no duelo contra o Brasiliense na Terceira Fase da Copa do Brasil. Na Arena, o Tricolor soube jogar dentro de casa e saiu com o placar de 2 a 0.
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Após o confronto, Pedro Sotero, que dirige o time na ausência de Tiago Nunes, elogiou a atuação dos jogadores e espera que o time carimbe a sua vaga na próxima fase.
‘Foi um jogo muito difícil, adversário com uma proposta muito clara de se defender e aproveitar os contra-ataques e bolas paradas. Acredito que a equipe se comportou bem, tentou executar o que a gente havia treinado e vem construindo junto com o Tiago. É um bom resultado, uma boa vantagem, mas não tem nada definido. Tem mais um jogo difícil em Brasília e precisamos trabalhar bem para fazer um bom jogo e garantir a classificação’, afirmou.
Com o placar, o Grêmio joga pelo empate ou até mesmo derrota por um gol de diferença que permanece na Copa do Brasil.
Calendário
O duelo da volta entre Grêmio e Brasiliense está marcado para o dia 10 de junho, no estádio Mané Garrincha.

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