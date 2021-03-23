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Apesar da sequência invicta, Bryan aponta que Náutico tem de 'pensar jogo a jogo'

Equipe vem de uma temporada 2020 frustrante onde, como consequência, não se classificou para disputar nesse ano a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 10:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 10:55
Crédito: Atleta fez 34 jogos e contabiliza dois gols desde que chegou ao Timbu (Tiago Caldas/CNC
O Náutico começou a temporada 2021 com tudo. Depois de um 2020 instável, a equipe venceu todos os jogos que fez até aqui e vem ganhando uma cara e forma de jogar sob o comando do técnico Hélio dos Anjos.>Campanha invicta: a classificação atualizada do Pernambucano Um dos destaques desse time é o lateral Bryan que marcou um golaço na vitória por 3 a 1 sobre o Vera Cruz no último domingo (21) pelo Campeonato Pernambucano. Diante do momento positivo que o Timbu tem estabelecido onde as atenções estão totalmente voltadas ao estadual, ele falou um pouco sobre o bom desempenho da equipe.
- O Náutico começou muito bem a temporada. Estamos invictos e com 100% de aproveitamento. Após uma temporada 2020 difícil, o grupo se fechou para ter um ano melhor e com bons resultados. Sem dúvidas, nosso principal objetivo é, já que ano passado, começamos mal e terminamos bem. Este ano é começar bem e terminar bem. Vamos colher muita coisa boa no decorrer da temporada - disse.
Titular da equipe desde a última temporada, Bryan afirma que vem trabalhando muito forte para continuar ajudando o Náutico a colher bons resultados nesta temporada:
- Estou muito feliz. Me sentindo muito bem. Desde o ano passado tenho treinado bastante, dado o meu melhor. Fiz uma boa sequência na Série B, quando conseguimos sair de uma situação muito ruim, livrando o time do rebaixamento. Tenho trabalhado muito para dar o meu melhor e ajudar a minha equipe, que é o principal. Tenho trabalhado muito junto com o grupo para continuar buscando bons resultados individual e coletivamente.
Os sonhos para 2021 são conquistar bons resultados tanto no estadual como na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, para Bryan, é preciso pensar jogo a jogo para que os objetivos não se tornem algo muito distante de serem alcançados.
- Meus objetivos para 2021, juntamente com a equipe, é colher bons resultados no Pernambucano e conquistar o acesso para termos um ano perfeito. É dar um passo de cada vez. Trabalhar, jogar jogo a jogo. É o mais importante. Acho que o melhor é pensar jogo a jogo, porque se pensarmos muito lá na frente fica muito longe, muito disperso. Sem dúvidas, dessa maneira, vamos conquistar bons resultados nesta temporada - finalizou.

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