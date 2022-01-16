futebol

Apesar da preguiça, Lyon derrota Troyes pelo Campeonato Francês

Equipe de Peter Bosz criou grandes chances na primeira etapa e Dembélé marcou de pênalti. Na segunda etapa, jogo perde intensidade, mas Lyon segura a vitória...
LanceNet

LanceNet

16 jan 2022 às 15:00

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 15:00

Apesar da preguiça, o Lyon conseguiu derrotar o Troyes por 1 a 0 pelo Campeonato Francês com gol de pênalti de Dembélé. Após um bom primeiro tempo, equipe de Peter Bosz perdeu intensidade na segunda etapa, mas encerra jejum de vitórias e chega aos 28 pontos.INÍCIO MELHORO Lyon começou melhor na partida e aos 11 minutos teve a chance de abrir o placar após Dubois receber passe na área, mas o camisa 14 se atrapalhou no domínio e bateu para fora. Aos 21, Henrique aproveitou sobra de bola na entrada da área e finalizou pela linha de fundo. O Troyes respondeu com Conte recebendo passe pelo lado esquerdo da área e obrigando Lopes a fazer boa defesa.
A PRESSÃO AUMENTOUAos 29 minutos, Bruno Guimarães encontrou Paquetá na grande área e o meia finalizou de primeira para defesa de Gallon. Aos 32, Dembélé abriu o placar para o Lyon após conversão de pênalti. Aos 40, em nova jogada entre a dupla brasileira, o camisa 10 foi encontrado na área, limpou a marcação, mas o goleiro do Troyes realizou grande intervenção. No fim da primeira etapa, Dubois fez jogada individual pelo lado direito e carimbou a trave.
JOGO PREGUIÇOSO​Na segunda etapa, o Lyon voltou para o campo de forma preguiçosa. Aos 14 minutos, Dembélé recebeu cruzamento na área, mas mandou por cima do gol. Aos 32, Boateng foi encontrado pelo lado esquerdo da área por Shaqiri, mas bateu em cima do goleiro. O Troyes quase empatou o duelo no final, mas o time de Peter Bosz conseguiu garantir a vitória.
